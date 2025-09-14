UBK-Podcast
'Gesprek met Ajax gaf doorslag voor Leverkusen over Erik ten Hag'
Meldingen
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax-huurling maakt indruk: "Behoort tot de absolute bovenkant"

Thomas
bron: Goedemorgen Eredivisie
Dies Janse bij FC Groningen
Dies Janse bij FC Groningen Foto: © Pro Shots

FC Groningen heeft zich voor de rest van het seizoen versterkt met Dies Janse. De 19-jarige verdediger komt op huurbasis over van Ajax en wordt gezien als een directe toevoeging aan de selectie. Technisch directeur Mo Allach is zeer te spreken over de fysieke en mentale kwaliteiten van de jonge linksbenige verdediger.

"Het is een speler die op zijn positie, op zijn leeftijd tot de absolute bovenkant behoort", zegt Allach bij Goedemorgen Eredivisie van ESPN. "Hij heeft enorme fysieke krachten, een goede linkervoet en goed in het karakter. Hij heeft een redelijke snelheid, staat heel goed, maar hij is ook nog jong, dus hij zal zeker zijn momenten hebben."

Een belangrijke overweging voor de komst van Janse was zijn linkerpoot, legt Allach uit. "Wij vonden het erg belangrijk om op die positie een linkspoot te hebben, omdat we ook graag Blokzijl aan de rechterkant wilden houden. Dus wij zijn ontzettend blij dat we hem hebben kunnen halen."

Gerelateerd:
Valentijn Driessen

Driessen over vertrek Blind: "Anders heb je allemaal oude hap"

0
Kasper Dolberg en Wout Weghorst

Weghorst oogt onzekerder: "Voelde de aanwezigheid van Dolberg"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden Dies Janse
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Valentijn Driessen

Driessen over vertrek Blind: "Anders heb je allemaal oude hap"

0
Valentijn Driessen

Driessen haalt uit naar Ajax-speler: "Hij is nog steeds een dooie"

0
Owen Wijndal in discussie met Mika Godts

Wijndal over Ajax-collega: "Hij kan passen, maar doet het niet"

0
Mirte van Koppen juicht na haar goal voor Ajax

Samenvatting: Ajax Vrouwen wint in Europa Cup van Sturm Graz

0
Bram van Polen

Bram van Polen enthousiast: "Het is wel echt een Ajax-spits"

0
Hakim Ziyech

Deze voormalig Ajax-spelers zijn nog transfervrij op te pikken

0
Aaron Bouwman in de Johan Cruijff Arena

ESPN noemt Ajax-talenten tussen deze 20 parels in de Eredivisie

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 4 10 9
3 FC Utrecht 4 8 9
4 PSV 4 7 9
5 Ajax 4 4 8
6 AZ 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 1 6
8 FC Groningen 4 0 6
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd