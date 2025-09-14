Ajax-huurling maakt indruk: "Behoort tot de absolute bovenkant"

FC Groningen heeft zich voor de rest van het seizoen versterkt met Dies Janse. De 19-jarige verdediger komt op huurbasis over van Ajax en wordt gezien als een directe toevoeging aan de selectie. Technisch directeur Mo Allach is zeer te spreken over de fysieke en mentale kwaliteiten van de jonge linksbenige verdediger.

"Het is een speler die op zijn positie, op zijn leeftijd tot de absolute bovenkant behoort", zegt Allach bij Goedemorgen Eredivisie van ESPN. "Hij heeft enorme fysieke krachten, een goede linkervoet en goed in het karakter. Hij heeft een redelijke snelheid, staat heel goed, maar hij is ook nog jong, dus hij zal zeker zijn momenten hebben."

Een belangrijke overweging voor de komst van Janse was zijn linkerpoot, legt Allach uit. "Wij vonden het erg belangrijk om op die positie een linkspoot te hebben, omdat we ook graag Blokzijl aan de rechterkant wilden houden. Dus wij zijn ontzettend blij dat we hem hebben kunnen halen."