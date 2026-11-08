Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax-huurling maakt indruk in het buitenland met twee treffers

Thomas
bron: Lommel
Don-Angelo Konadu
Don-Angelo Konadu Foto: © Pro Shots

Ajax-huurling Don-Angelo Konadu heeft zaterdagavond een belangrijke rol gespeeld bij Lommel SK. De negentienjarige aanvaller was met twee doelpunten van grote waarde tijdens het uitduel met Royal Antwerp FC. De bezoekers kwamen tweemaal op achterstand, maar sleepten uiteindelijk een 2-2 gelijkspel uit het vuur.

Konadu liet zich al vroeg in de wedstrijd zien door na een knappe actie de paal te raken. In de achttiende minuut kreeg de Ajax-huurling vervolgens een uitgelezen mogelijkheid vanaf elf meter, maar Antwerp-doelman Taishi Nozawa wist zijn strafschop te keren. Vlak voor rust kwam de thuisploeg via Snayder Porozo op een 1-0 voorsprong.

Na rust nam Konadu revanche voor zijn gemiste strafschop. De aanvaller profiteerde van twijfel in de Antwerpse defensie en kopte de gelijkmaker binnen. Lang kon Lommel daar niet van genieten, want Modibo Fofana bracht de thuisploeg opnieuw op voorsprong: 2-1.

Konadu had echter het laatste woord. Na slordig balverlies van Antwerp werkte de Ajax-huurling een lage voorzet binnen en bepaalde daarmee de eindstand op 2-2. De thuisploeg ging in de slotfase nog op zoek naar de overwinning, maar Lommel hield stand dankzij enkele belangrijke reddingen van doelman Matthias Pieklak.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Younes Taha in duel met Dies Janse en Youri Baas

Baas eerlijk: "Misschien was een overwinning daarom wel te veel"

0
Wout Weghorst eist uitleg van Joey Kooij

Weghorst besprak bizar moment met Kooij: "Dat zei hij tegen mij"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden Don-Angelo Konadu
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Tijmen van Wissing bij de persconferentie

Tijmen van Wissing stellig: "FC Twente is de favoriet tegen Ajax"

0
Sondre Ørjasæter

Ørjasæter of Daal naar Ajax? "Dan is hij helemaal onbetaalbaar"

0
Kenneth Perez

Perez over Ajax - AZ: "Die weet echt niet waar hij moet lopen"

0
Jordi Cruijff

Jordi Cruijff vol lof: "Die jongen heeft bijzondere statistieken"

0
Sofyan Amrabat speelt met Ajax in de Johan Cruijff Arena

Amrabat doet boekje open na zege: "Ik heb op één been gespeeld"

0
Kees Kwakman en Kenneth Perez bij Ajax in de Johan Cruijff Arena

ESPN-analisten verbazen zich over Ajax-AZ: "Waar kijken we naar?"

0
Erik ten Hag

Erik ten Hag stevig aangepakt: "Hoe durft hij dat te zeggen?!"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Baas eerlijk: "Misschien was een overwinning daarom wel te veel"

Weghorst besprak bizar moment met Kooij: "Dat zei hij tegen mij"

Bounida viel in met missie: "Denk dat Míchel me daarin vertrouwt"

VIDEO | Bijzonder! Weghorst en Tolu vinden elkaar na FC Twente-Ajax

Kooij reageert op controversieel moment: "Ik baal er enorm van"

Pröpper reageert na intens duel: "Ik geniet wel van al het drama"

Kooij woest na optreden Higler bij FC Twente - Ajax: "Kut VAR!"

Perez: "Hier zou je nóóit mogen ingrijpen als VAR of scheids"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws