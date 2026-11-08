Ajax-huurling maakt indruk in het buitenland met twee treffers

Ajax-huurling Don-Angelo Konadu heeft zaterdagavond een belangrijke rol gespeeld bij Lommel SK. De negentienjarige aanvaller was met twee doelpunten van grote waarde tijdens het uitduel met Royal Antwerp FC. De bezoekers kwamen tweemaal op achterstand, maar sleepten uiteindelijk een 2-2 gelijkspel uit het vuur.

Konadu liet zich al vroeg in de wedstrijd zien door na een knappe actie de paal te raken. In de achttiende minuut kreeg de Ajax-huurling vervolgens een uitgelezen mogelijkheid vanaf elf meter, maar Antwerp-doelman Taishi Nozawa wist zijn strafschop te keren. Vlak voor rust kwam de thuisploeg via Snayder Porozo op een 1-0 voorsprong.

Na rust nam Konadu revanche voor zijn gemiste strafschop. De aanvaller profiteerde van twijfel in de Antwerpse defensie en kopte de gelijkmaker binnen. Lang kon Lommel daar niet van genieten, want Modibo Fofana bracht de thuisploeg opnieuw op voorsprong: 2-1.