Ajax-huurling maakt indruk in het buitenland met twee treffers
Ajax-huurling Don-Angelo Konadu heeft zaterdagavond een belangrijke rol gespeeld bij Lommel SK. De negentienjarige aanvaller was met twee doelpunten van grote waarde tijdens het uitduel met Royal Antwerp FC. De bezoekers kwamen tweemaal op achterstand, maar sleepten uiteindelijk een 2-2 gelijkspel uit het vuur.
Konadu liet zich al vroeg in de wedstrijd zien door na een knappe actie de paal te raken. In de achttiende minuut kreeg de Ajax-huurling vervolgens een uitgelezen mogelijkheid vanaf elf meter, maar Antwerp-doelman Taishi Nozawa wist zijn strafschop te keren. Vlak voor rust kwam de thuisploeg via Snayder Porozo op een 1-0 voorsprong.
Na rust nam Konadu revanche voor zijn gemiste strafschop. De aanvaller profiteerde van twijfel in de Antwerpse defensie en kopte de gelijkmaker binnen. Lang kon Lommel daar niet van genieten, want Modibo Fofana bracht de thuisploeg opnieuw op voorsprong: 2-1.
Konadu had echter het laatste woord. Na slordig balverlies van Antwerp werkte de Ajax-huurling een lage voorzet binnen en bepaalde daarmee de eindstand op 2-2. De thuisploeg ging in de slotfase nog op zoek naar de overwinning, maar Lommel hield stand dankzij enkele belangrijke reddingen van doelman Matthias Pieklak.
Baas eerlijk: "Misschien was een overwinning daarom wel te veel"
Weghorst besprak bizar moment met Kooij: "Dat zei hij tegen mij"
Bounida viel in met missie: "Denk dat Míchel me daarin vertrouwt"
VIDEO | Bijzonder! Weghorst en Tolu vinden elkaar na FC Twente-Ajax
Kooij reageert op controversieel moment: "Ik baal er enorm van"
Pröpper reageert na intens duel: "Ik geniet wel van al het drama"
Kooij woest na optreden Higler bij FC Twente - Ajax: "Kut VAR!"
Perez: "Hier zou je nóóit mogen ingrijpen als VAR of scheids"
Klaassen reageert op penalty: "Bal gaat niet eens naar de goal"
Ajax moet in extremis goal slikken en speelt gelijk tegen FC Twente
Clubicoon ziet Ajax-terugkeer niet zitten: "Dat station is voorbij"
Godts krijgt drie onvoldoendes van Franse media: "Veel te timide"
Maher Carrizo baalt: "Het kwam niet doordat ik was gaan feesten"
Ajax in topper tegen FC Twente: Míchel maakt opvallende keuzes
Aad de Mos waarschuwt Ajax: "Plaaggeest die zijn gram wil halen"
Kraay verbaasd over Ajax-trainer: "Hij gaat tekeer tegen Tolu"
Anco Jansen waarschuwt voor Ajacied: "Als hij zich lekker voelt..."
Spaan neemt het op voor specifieke Ajax-speler: "Kan weinig goeddoen"
Vermoedelijke opstelling Ajax: Míchel heeft flinke puzzel voor zich
De Mos ziet gevaar voor Ajax: "Dat moeten ze laten zien"
Ajax-huurling maakt indruk in het buitenland met twee treffers
Tessel Middag kritisch op Ajax: "Salaris van 250 euro per maand"
Maduro geeft tip voor luxeprobleem Ajax: "Hij is daarin sterker"
Lewis Schouten gelooft in titel met AZ: "Ajax bij de favorieten"
Nederland ontsnapt aan grote rampweek ondanks diverse zeperds
Ajax presteert: "De grootste kloof ooit tussen beide topclubs"
Ajax wil aanklampen bij PSV: "Beleid van Cruijff is kwetsbaar"
'Cruijff kan Ajax en Barça helpen met opvallende transferdeal'
Tolu over trainer Míchel: "Op een dag ga ik hem vermoorden"
Kees Smit vertelt: "Feyenoord én Ajax. Daar baal ik nog steeds van"