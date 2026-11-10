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Ajax-huurling maakt indruk: "Mentaliteit van een topspeler"

Amber
Don-Angelo Konadu
Don-Angelo Konadu Foto: © BSR Agency

Don-Angelo Konadu heeft zaterdagavond een bijzondere wedstrijd beleefd in België. De negentienjarige spits, die door Ajax wordt verhuurd aan Lommel SK, miste een strafschop tegen Antwerp FC, maar wist zich vervolgens met twee doelpunten te revancheren. Trainer Lee Johnson is bijzonder onder de indruk van de mentaliteit van zijn aanvaller.

Konadu kreeg na achttien minuten de kans om zijn ploeg vanaf de strafschopstip op voorsprong te zetten. De Ajax-huurling zag zijn inzet echter gekeerd worden. Toch liet hij zich door die tegenvaller niet uit het veld slaan. Met twee doelpunten hielp hij Lommel uiteindelijk aan een 2-2 gelijkspel op De Bosuil.

Na afloop stak Johnson zijn bewondering voor de jonge spits niet onder stoelen of banken. Vooral de manier waarop Konadu zich na zijn gemiste strafschop herpakte, maakte indruk op de Engelse oefenmeester. "Het toont enorm veel karakter om een penalty te missen en daarna toch nog twee keer te scoren en de wedstrijd te beïnvloeden. Dat is de mentaliteit van een topspeler in wording. Ik ben dan ook bijzonder blij met hem", vertelt Johnson tegenover DAZN.

De trainer vindt bovendien dat zijn jonge spelers veel kunnen leren van wedstrijden tegen tegenstanders als Antwerp FC. "In een groot stadion tegen een historische club met een geweldige sfeer. Zij hebben zich laten zien en geproduceerd. Dat is belangrijk voor hun ontwikkeling én voor de ploeg."

Hoewel de Ajax-huurling met zijn twee treffers een belangrijke bijdrage leverde, was hij na afloop niet volledig tevreden. Konadu vond dat er meer in had gezeten en baalde vooral van zijn gemiste strafschop en een andere grote mogelijkheid in de slotfase.

"We willen altijd voor de drie punten gaan, wat er ook gebeurt. Maar als je hier twee keer terugkomt, is het uiteindelijk een goed punt. Ik denk dat ik er eigenlijk drie had moeten maken. Ik heb natuurlijk de penalty gemist en had ook nog een grote kans aan het einde. Ik ben wel blij dat ik met twee doelpunten heb kunnen bijdragen."

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