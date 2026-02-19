Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Lees over het eerste elftal van Ajax

Ajax-huurling maakt indruk: "Zonder ondersteuning uit Amsterdam"

Bjorn
bron: Voetbal International
Nick Verschuren in het shirt van FC Volendam
Nick Verschuren in het shirt van FC Volendam Foto: © BSR Agency

FC Volendam verraste afgelopen weekend door voor het eerst in 32 jaar te winnen van PSV. Ajax-huurling Nick Verschuren had een belangrijk aandeel in de zege van de promovendus op de koploper.

"Met een geweldige volley stal Robin van Cruijsen de show in de samenvattingen, maar Nick Verschuren blonk als rots in de branding evengoed uit tegen de productieve voorhoede van de kampioen", schrijft Tom Knipping in Voetbal International

"De Ajax-huurling bekende eerder dat zijn werkgever ondanks zijn tot 2028 doorlopende contract geen contact met hem onderhield", vervolgt Knipping met een kritische ondertoon richting Ajax. "Ook zonder ondersteuning uit Amsterdam ontwikkelde hij zich tot een onomstreden centrale verdediger in de Eredivisie."

Verschuren doorliep de jeugdopleiding van Ajax en speelde in totaal 36 competitiewedstrijden voor Jong Ajax. Dit seizoen speelt de 21-jarige verdediger op huurbasis bij FC Volendam, waar hij samen met Mawouna Amevor het centrale verdedigingsduo vormt. Verschuren kwam al 21 keer in actie in de Eredivisie en gaf één assist. Ook staat de teller op drie gele kaarten. 

