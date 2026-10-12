Ajax-huurling uit de selectie gezet: "Te laat voor de training"

Ajax-huurling Maher Carrizo heeft bij FC Kopenhagen een wedstrijd moeten missen vanwege een disciplinaire maatregel. De Argentijnse buitenspeler kwam te laat op de laatste training voor het uitduel met FC Midtjylland en werd daarom buiten de selectie gelaten. Trainer Bo Svensson laat weten dat Carrizo volgende week weer een kans krijgt.

FC Kopenhagen ging zondag met 2-1 onderuit op bezoek bij FC Midtjylland. Carrizo ontbrak bij de wedstrijd vanwege zijn te late komst op de training van zaterdag. "Hij was te laat voor de training van gisteren (zaterdag, red.) en dan zijn de gevolgen wat ze zijn", zei Svensson na afloop van het duel, geciteerd door Tipsbladet.

De Argentijn accepteerde de beslissing van zijn trainer zonder problemen. "Hij reageerde begripvol", bevestigt Svensson. "Hij is zich bewust van de regels en dat deze worden gehandhaafd. Het is nu ook voorbij. Volgende week is hij weer terug voor de wedstrijd tegen Aarhus." Carrizo heeft in Denemarken nog weinig speelminuten gemaakt. Bij de huidige koploper van de Superligaen kwam hij tot dusver tot slechts twee invalbeurten in de competitie. In een van die wedstrijden wist hij wel te scoren, tijdens het uitduel met Odense.