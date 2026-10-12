Meldingen
2026-10-01
Kasper Dolberg, met Míchel Sánchez in de inzet
Kasper Dolberg dit jaar niet meer in actie? "Lang aan de kant"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax-huurling uit de selectie gezet: "Te laat voor de training"

Arthur
De tattoo op de rug van Maher Carrizo
De tattoo op de rug van Maher Carrizo Foto: © Pro Shots

Ajax-huurling Maher Carrizo heeft bij FC Kopenhagen een wedstrijd moeten missen vanwege een disciplinaire maatregel. De Argentijnse buitenspeler kwam te laat op de laatste training voor het uitduel met FC Midtjylland en werd daarom buiten de selectie gelaten. Trainer Bo Svensson laat weten dat Carrizo volgende week weer een kans krijgt.

FC Kopenhagen ging zondag met 2-1 onderuit op bezoek bij FC Midtjylland. Carrizo ontbrak bij de wedstrijd vanwege zijn te late komst op de training van zaterdag. "Hij was te laat voor de training van gisteren (zaterdag, red.) en dan zijn de gevolgen wat ze zijn", zei Svensson na afloop van het duel, geciteerd door Tipsbladet.

De Argentijn accepteerde de beslissing van zijn trainer zonder problemen. "Hij reageerde begripvol", bevestigt Svensson. "Hij is zich bewust van de regels en dat deze worden gehandhaafd. Het is nu ook voorbij. Volgende week is hij weer terug voor de wedstrijd tegen Aarhus." Carrizo heeft in Denemarken nog weinig speelminuten gemaakt. Bij de huidige koploper van de Superligaen kwam hij tot dusver tot slechts twee invalbeurten in de competitie. In een van die wedstrijden wist hij wel te scoren, tijdens het uitduel met Odense.

Mogelijk krijgt de Ajax-huurling donderdag alweer speeltijd. FC Kopenhagen neemt het dan in eigen huis op tegen Braga in de eerste wedstrijd van de Conference League.

Gerelateerd:
Perr Schuurs

Schuurs na duel tegen Ajax: "Een wonder dat ik hier nog sta"

0
Dajour Lotus aanwezig bij Ajax

Influencer Dajour Lotus 'geadopteerd' bij F-Side: "Is een orkest"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Maher Carrizo
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
René Wagelaar

René Wagelaar wijst naar Ajacied: "Dat zie je nu bij hem..."

0
René Wagelaar

Wagelaar ziet in: "Als je bij Ajax speelt heb je een voordeel"

0
Wim Kieft in het Philips Stadion

Wim Kieft lachend: "Ik was toch altijd bang dat de politie dat zag"

0
Hedwiges Maduro

Maduro prijst Ajacied: "Hij denkt aan de club, niet aan zichzelf"

0
Marciano Vink

Vink enthousiast over Ajax-besluit: "Hele verstandige keuze"

0
Karim El Ahmadi bij ESPN

El Ahmadi: "Die zijn misschien wel te goed voor de Eredivisie"

0
Matthijs de Ligt en AnneKee Molenaar

AnneKee Molenaar open over breuk met Matthijs de Ligt: "Een hel"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Schuurs na duel tegen Ajax: "Een wonder dat ik hier nog sta"

Influencer Dajour Lotus 'geadopteerd' bij F-Side: "Is een orkest"

Ajax-huurling uit de selectie gezet: "Te laat voor de training"

Kenneth Perez kijkt naar Ajax: "Heeft 0,0 verstand van voetbal"

Driessen vindt dat Ajax aan rood ontsnapte: "Ontsprong die dans"

Van Hanegem wijst naar Ajax: "Dan was het tachtig keer herhaald"

Amrabat luidt noodklok bij Ajax: "We moeten wel gaan opschieten"

Kieft kritisch op Ajax-aankoop: "Wat is er dan aan de hand?"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws