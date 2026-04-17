Ajax-huurling mist bekerfinale? "Ga ik niet geheimzinnig over doen"
Hoewel Ajax zelf niet in actie komt tijdens de bekerfinale, zijn er toch duidelijke Amsterdamse lijntjes zichtbaar richting De Kuip. NEC-trainer Dick Schreuder gaf vrijdag een inkijkje in de voorbereiding op de eindstrijd tegen AZ, waarbij vooral de situatie rond Ajax-huurling Ahmetcan Kaplan de aandacht trekt. De inzetbaarheid van de verdediger is namelijk allerminst zeker.
Kaplan viel afgelopen weekend geblesseerd uit in het Eredivisie-duel met Feyenoord en geldt sindsdien als vraagteken voor de finale. Schreuder kwam met een voorzichtige update. "Dat gaat goed. Hij heeft vandaag meegetraind en morgen zal hij ook een stukje meedoen", klonk het hoopgevend geciteerd door Voetbal International. Toch temperde de oefenmeester al snel de verwachtingen richting de fans van NEC.
"Of hij de finale haalt? We denken niet dat hij gaat starten, daar ga ik niet geheimzinnig over doen", vervolgde Schreuder, die niet reageerde op de vraag of ex-Ajacied Jasper Cillessen in de finale onder de lat staat. In de bekerwedstrijden keepte hij vaker, maar ook Gonzalo Crettaz kreeg minuten. Wie in de finale het doel verdedigt, hield Schreuder in het midden.
