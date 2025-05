Ajax-huurling neemt afscheid en keert terug naar Amsterdam

Ook Mitchel Bakker, gehuurd van Atalanta Bergamo, verlaat de Franse club. "Mitchel Bakker en Chuba Akpom brachten hun professionaliteit en ervaring in als waardevolle bouwstenen voor dit seizoen. Bakker, goed voor 35 wedstrijden en vier doelpunten, onderscheidde zich met name door zijn grote veelzijdigheid en zijn vermogen om het hoogste niveau te bereiken. Akpom, die aan het einde van de winterse transferperiode arriveerde, werd veertien keer ingezet, waarin hij drie waardevolle goals maakte", aldus Lille via de clubkanalen.

Akpom had bij Lille een koopoptie van 12,5 miljoen euro. Hij staat nog tot 2028 onder contract bij Ajax. Bakker ligt tot 2027 vast bij Atalanta.