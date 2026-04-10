Ajax-huurling niet meer in actie: Samenwerking eindigt in mineur

bron: Voetbal International
Amourricho van Axel Dongen en Kodai Sano Foto: © BSR Agency

Amourricho van Axel Dongen zal dit seizoen niet meer in actie komen voor SC Heerenveen. De huurling van Ajax kampt met een bovenbeenblessure. 

Van Axel Dongen heeft een verleden vol blessureleed en bleef ook dit seizoen op huurbasis bij SC Heerenveen niet kwetsuurvrij. Nadat de vleugelaanvaller direct na de winterstop scoorde tegen Feyenoord, sprak hij de hoop uit de lijn door te kunnen trekken, maar daarna kwam hij opnieuw amper in actie.

Vrijdagmiddag liet trainer Robin Veldman weten dat Van Axel Dongen op negen optredens blijft staan dit seizoen. "Misschien is hij richting het einde van het seizoen weer trainingsfit, maar dan ben je niet wedstrijdfit. We zijn nu met hem in overleg waar hij zijn revalidatie zal gaan volgen", vertelt hij aan Voetbal International

Veldman leeft enorm mee met de jonge vleugelaanvaller. "Dit is vooral heel treurig voor hem. De boze buitenwereld zal hier wel weer veel te gemakkelijk op reageren. Dat-ie niet geschikt is voor profvoetbal, dat-ie te veel verdient, enzovoorts. Maar de teleurstelling van zo'n jonge sporter moet de boventoon voeren", benadrukt de oefenmeester. "Daar wordt vaak veel te gemakkelijk overheen gestapt."

De 21-jarige Van Axel Dongen zal terugkeren naar Ajax, waar zijn contract nog tot medio 2027 loopt. Is het jeugdproduct van de Amsterdammers volgend seizoen nog eens welkom bij SC Heerenveen? "Voor mij altijd, maar je moet ook kijken naar beschikbaarheid", beseft Veldman. "Als je kijkt naar netto speeltijd, is het natuurlijk veel te weinig geweest. Als ik kijk naar het talent, de relatie die ik heb en de relatie die hij met de andere spelers heeft, is hij meer dan welkom. Maar we hebben hier ook een profclub te runnen, dus op basis daarvan is de kans vrij klein."

Gerelateerd:
Fans van PSV in het uitvak van Ajax

PSV volgende maand weer met uitsupporters naar duel met Ajax

Oscar Garcia bij Ajax

Ajax mist zaterdag vier spelers: "Of hij meegaat is niet zeker"

Lees meer:
René Wagelaar

Wagelaar wijst naar twee Ajax-spelers: "Dit is allemaal zo matig"

0
Ali Boussaboun

Ali Boussaboun: "Daar verwacht je niet zoveel van als van Ajax"

0
Robert Maaskant

Robert Maaskant tipt talent van Ajax: "PSV is daar naar op zoek"

0
Tijmen van Wissing

FC Twente-watcher genoot: "Al die verwende kopjes uit Amsterdam"

0
Rob Jansen

Rob Jansen: "Ik vind hen op dit moment toch stabieler dan Ajax"

0
Sherida Spitse

Spitse over trainerscursus: "Daar moeten ze met mij naar kijken"

0
Anco Jansen

Anco Jansen wijst naar Ajax-tweetal: "Zijn heel druk met zichzelf"

0
Bekijk meer video’s
PSV volgende maand weer met uitsupporters naar duel met Ajax

Ajax mist zaterdag vier spelers: "Of hij meegaat is niet zeker"

Ajax-huurling niet meer in actie: Samenwerking eindigt in mineur

Derksen: "Heb nooit gehoord dat hij goed functioneerde bij Ajax"

Marciano Vink legt vinger op zere plek: "Dat breekt Ajax nu op"

Jordi Cruijff krijgt tips: "Stel dat je hem en Veltman haalt..."

Flemming: "Als je het over kleerkasten hebt, is dat er wel eentje"

Matusiwa richting Premier League: "Staat hoog op mijn lijstje"
