Ajax-huurling niet meer in actie: Samenwerking eindigt in mineur

Amourricho van Axel Dongen zal dit seizoen niet meer in actie komen voor SC Heerenveen. De huurling van Ajax kampt met een bovenbeenblessure.

Van Axel Dongen heeft een verleden vol blessureleed en bleef ook dit seizoen op huurbasis bij SC Heerenveen niet kwetsuurvrij. Nadat de vleugelaanvaller direct na de winterstop scoorde tegen Feyenoord, sprak hij de hoop uit de lijn door te kunnen trekken, maar daarna kwam hij opnieuw amper in actie.

Vrijdagmiddag liet trainer Robin Veldman weten dat Van Axel Dongen op negen optredens blijft staan dit seizoen. "Misschien is hij richting het einde van het seizoen weer trainingsfit, maar dan ben je niet wedstrijdfit. We zijn nu met hem in overleg waar hij zijn revalidatie zal gaan volgen", vertelt hij aan Voetbal International.