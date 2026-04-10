Ajax-huurling niet meer in actie: Samenwerking eindigt in mineur
Amourricho van Axel Dongen zal dit seizoen niet meer in actie komen voor SC Heerenveen. De huurling van Ajax kampt met een bovenbeenblessure.
Van Axel Dongen heeft een verleden vol blessureleed en bleef ook dit seizoen op huurbasis bij SC Heerenveen niet kwetsuurvrij. Nadat de vleugelaanvaller direct na de winterstop scoorde tegen Feyenoord, sprak hij de hoop uit de lijn door te kunnen trekken, maar daarna kwam hij opnieuw amper in actie.
Vrijdagmiddag liet trainer Robin Veldman weten dat Van Axel Dongen op negen optredens blijft staan dit seizoen. "Misschien is hij richting het einde van het seizoen weer trainingsfit, maar dan ben je niet wedstrijdfit. We zijn nu met hem in overleg waar hij zijn revalidatie zal gaan volgen", vertelt hij aan Voetbal International.
Veldman leeft enorm mee met de jonge vleugelaanvaller. "Dit is vooral heel treurig voor hem. De boze buitenwereld zal hier wel weer veel te gemakkelijk op reageren. Dat-ie niet geschikt is voor profvoetbal, dat-ie te veel verdient, enzovoorts. Maar de teleurstelling van zo'n jonge sporter moet de boventoon voeren", benadrukt de oefenmeester. "Daar wordt vaak veel te gemakkelijk overheen gestapt."
De 21-jarige Van Axel Dongen zal terugkeren naar Ajax, waar zijn contract nog tot medio 2027 loopt. Is het jeugdproduct van de Amsterdammers volgend seizoen nog eens welkom bij SC Heerenveen? "Voor mij altijd, maar je moet ook kijken naar beschikbaarheid", beseft Veldman. "Als je kijkt naar netto speeltijd, is het natuurlijk veel te weinig geweest. Als ik kijk naar het talent, de relatie die ik heb en de relatie die hij met de andere spelers heeft, is hij meer dan welkom. Maar we hebben hier ook een profclub te runnen, dus op basis daarvan is de kans vrij klein."
Zet in op Ajax tegen Heracles Almelo!
Ajax speelt zaterdagavond de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
