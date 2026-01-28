Ajax-huurling Rijkhoff imponeert: "Lekker ver uit de goal spelen"

Julian Rijkhoff kan met een goed gevoel terugkijken op zijn optreden tegen Jong AZ. De aanvaller, die door Ajax wordt verhuurd aan Almere City, was verantwoordelijk voor een fraaie treffer en leverde zo een belangrijke bijdrage aan de overwinning.

Na afloop sprak Rijkhoff bij ESPN over het duel. "Het was een pittige wedstrijd op een moeilijk bespeelbaar veld", blikte hij terug. "We komen achter door een persoonlijke fout, dat kan gebeuren, maar we zetten het snel om." In de tweede helft had Almere City het volgens hem lastiger. "Je scoort twee keer, maar hij ligt ook al snel twee keer in je eigen netje. Gelukkig hebben we gewonnen."

Het absolute hoogtepunt van de avond was het doelpunt van Rijkhoff, die een verkeerde terugspeelbal afstrafte en van grote afstand raak schoot over doelman Jur Schipper heen. Of het zijn mooiste goal ooit was, durfde hij niet meteen te zeggen. "Weet ik niet. Hij was wel mooi vandaag. Ik moet hem nog even terugkijken."

De aanvaller gaf ook een inkijkje in wat er door zijn hoofd ging bij het moment zelf. "Heel eerlijk: ik kwam wat rustiger teruglopen. Ik dacht alleen maar: speel die bal terug, want hij dacht niet dat ik terug zou stappen. Ik weet niet of je op camerabeeld ziet dat je hem ook ziet kijken. Maar ik nam de bal aan, wist niet waar de keeper stond, keek en toen schoot ik gewoon. Dat is instinct."

"Ik zou vooral zeggen: Keepers, blijf lekker ver uit jullie goal spelen. Hopelijk dat hij vaker voor mijn voeten valt", lacht Rijkhoff