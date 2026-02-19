Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Ajax-huurling speelde dit seizoen 124 minuten: "Vind ik zo raar"

Max
bron: Leeuwarder Courant
Amourricho van Axel Dongen gaat naar de grond
Amourricho van Axel Dongen gaat naar de grond Foto: © BSR Agency

Amourricho van Axel Dongen worstelt al jaren met zijn fitheid. Ook dit seizoen bij SC Heerenveen is de huurling van Ajax niet topfit. 

Van Axel Dongen zat tegen Go Ahead Eagles nog de hele wedstrijd op de bank, maar ontbrak tegen PEC Zwolle vanwege 'algehele spierstijfheid'. "Veldman zei dat hij trainingen nodig heeft om fit te worden, maar omdat SC Heerenveen zoveel wedstrijden speelt komt hij niet aan zijn load", zo citeert Sander de Vries trainer Robin Veldman in Omroep Abe van de Leeuwarder Courant. "Zij zullen het wel weten, maar ik vind het ook wel een beetje gek."

Ook Gerald Sibon vindt het vreemd dat Van Axel Dongen nog niet topfit is. "Hoelang is hij hier al? Je hebt zes, zeven maanden om zo'n jongen klaar te maken. Dat vind ik zo raar. Hij moet toch al klaar zijn? Hij heeft een halve wedstrijd gespeeld tegen FC Twente, als je daar dan een week lang last van hebt...", aldus een verbaasde Sibon. "Dan is het wat anders. Als het echt algehele stijfheid is zoals Robin zegt, ben ik bang dat hij niet geschikt is voor de topsport op dit niveau."

Van Axel Dongen kwam dit seizoen 124 officiële minuten in actie voor SC Heerenveen, verdeeld over tien wedstrijden. "Dat is ook het verhaal waarmee hij hier naartoe is gekomen. Hij heeft niet voor niets heel lang weinig gespeeld. Het is voor die jongen hartstikke sneu, maar dan moeten we ook tot de conclusie komen dat je dit ook wel zag aankomen als je een jongen haalt die in vier jaar een handjevol wedstrijden heeft gespeeld", besluit De Vries. 

