Ajax-huurling stond plots tegenover Sterling: "Wat ik toen dacht?"

Alders, huurling van Ajax, blikt terug op de onderlinge duels met Sterling. "Wat ik dacht toen hij inviel? Niets eigenlijk. Ik dacht: wel leuk", zegt de verdediger van Telstar in gesprek met ESPN. Alders kijkt niet op tegen een voormalig Premier League-ster als Sterling. "Nee, niet echt, maar ik moet zeggen dat het natuurlijk leuk is om tegen hem te spelen en dat ik mezelf dan graag wil bewijzen."

"Het is prima als het publiek dan begint te schreeuwen. Dan moet ik er nog dichter op zitten. Ik wilde alleen maar beter gaan voetballen", zo besluit Telstar-verdediger Gerald Alders. De club uit IJmuiden verloor uiteindelijk wel met 2-1 op bezoek bij Feyenoord, maar Sterling wist niet te scoren.