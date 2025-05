Ajax-huurling terug na blessure: "Het was een zware periode"

Gerald Alders is terug van een knieblessure en maakte zondag zijn debuut voor FC Twente. De huurling, die op de laatste dag van de winterse transferperiode overkwam van Ajax, viel in tijdens de 0-2 zege op Sparta Rotterdam.

Hoewel Gerald Alders eerder al op de bank zat tijdens de thuiswedstrijd tegen PSV, kreeg hij zondag tegen Sparta eindelijk zijn eerste speelminuten voor FC Twente. Daarmee maakte hij ook officieel zijn debuut in de Eredivisie. "Je weet natuurlijk nooit of je er inkomt, want tegen PSV zat ik ook al bij de selectie. Toen mocht ik maximaal vijftien minuten spelen. Nu mocht ik wat langer en dan hoop je er natuurlijk op dat je mag invallen. Dat we de wedstrijd dan ook nog winnend kunnen afsluiten is prachtig."

De gehuurde speler van FC Twente heeft een moeilijke tijd doorgemaakt en moest alles op alles zetten om dit seizoen nog in actie te kunnen komen. "Het was een zware periode. Toen ik het te horen kreeg was het een "taaie", zeker omdat de kans groot was dat ik geen wedstrijd meer zou spelen dit seizoen. Ik heb er alles aan gedaan om te herstellen en ik ben veel met mijn fysiek aan de slag geweest. Daardoor konden we steeds wat sneller vooruit dan verwacht. En nu staan we hier", zegt Alders glimlachend