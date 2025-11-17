Ajax-huurling vaak geblesseerd: "Het is echt een man van glas"

SC Heerenveen beschikt met Joris van Overeem nu over een extra speler die centraal achterin kan spelen. Ook door de komst van Maas Willemsen lijkt Nikolai Hopland buiten de boot te vallen, ziet analist Geert Jelle de Vries.

"Die komt er voorlopig ook niet meer in", zegt de oud-speler in de Sportcast. "Hij komt er niet meer aan te pas. Het is nog maar een paar maanden geleden dat iedereen zei: ‘Dit moet hem worden’." Clubwatcher Roelof de Vries vult aan: "Hij moet zich nu gaan richten op de nummer zes-positie. Hij valt vaak op die plek in." Geert Jelle reageert cynisch: "Nee, daar hadden we nog niet genoeg spelers."

Cambuur-watcher Andor Faber haakt in: "Dan hebben ze straks vier spelers die op de zes-positie kunnen spelen: Linday, Van Overeem, Hopland en Brouwers. En op linksbuiten heb je alleen Maxence Rivera en Eser Gurbuz, maar die laatste kan geen hele wedstrijd spelen. Van Axel Dongen is vaker geblesseerd dan fit — echt een man van glas. Op die positie hebben ze veel te weinig", aldus Faber. Van Axel Dongen wordt door SC Heerenveen gehuurd van Ajax.