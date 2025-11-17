Fozcast
Oud-ploeggenoot onthult: "Henderson deed dan alsof hij me niet kende"
Meldingen
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax-huurling vaak geblesseerd: "Het is echt een man van glas"

Joram
bron: Omrop Fryslân
Amourricho van Axel Dongen en Kodai Sano
Amourricho van Axel Dongen en Kodai Sano Foto: © BSR Agency

SC Heerenveen beschikt met Joris van Overeem nu over een extra speler die centraal achterin kan spelen. Ook door de komst van Maas Willemsen lijkt Nikolai Hopland buiten de boot te vallen, ziet analist Geert Jelle de Vries.

"Die komt er voorlopig ook niet meer in", zegt de oud-speler in de Sportcast. "Hij komt er niet meer aan te pas. Het is nog maar een paar maanden geleden dat iedereen zei: ‘Dit moet hem worden’." Clubwatcher Roelof de Vries vult aan: "Hij moet zich nu gaan richten op de nummer zes-positie. Hij valt vaak op die plek in." Geert Jelle reageert cynisch: "Nee, daar hadden we nog niet genoeg spelers."

Cambuur-watcher Andor Faber haakt in: "Dan hebben ze straks vier spelers die op de zes-positie kunnen spelen: Linday, Van Overeem, Hopland en Brouwers. En op linksbuiten heb je alleen Maxence Rivera en Eser Gurbuz, maar die laatste kan geen hele wedstrijd spelen. Van Axel Dongen is vaker geblesseerd dan fit — echt een man van glas. Op die positie hebben ze veel te weinig", aldus Faber. Van Axel Dongen wordt door SC Heerenveen gehuurd van Ajax.

Gerelateerd:
Denny Landzaat

Landzaat nu al neergesabeld bij Ajax: "Wat hebben ze gezopen?"

0
Danny Blind

'Blind vergeleken met gezwel': "Reed bijna tegen vangrail aan"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Amourricho van Axel Dongen
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Jinairo Johnson

Ajacied trefzeker bij nipte overwinning Oranje Onder 19

0
Feyenoorder in Amsterdam flink mishandeld

VIDEO | Man met Feyenoord-shirt in Amsterdam in rolstoel gemept

0
Wout Weghorst

Weghorst krijgt veer in zijn reet: "Maakt er gewoon 15 tot 20"

0
Wim Kieft

Wim Kieft snapt niks van Ajacied: "Soms vind ik hem zó blind"

0
Rene van der Gijp en Johan Derksen

Gijp en Derksen lachen om Ajacied: "Hij is zó vol van zichzelf"

0
Alex Kroes en Marijn Beuker

"Marijn Beuker stond gewoon de AZ-opleiding naar Ajax te kopiëren"

0
John Heitinga

Even Tot Hier gaat viraal door Ajax-liedje: "Hij was zo slecht"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd