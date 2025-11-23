Ajax-huurling vernederd door Hadj Moussa: "Laat hem alle hoeken zien"

Ahmetcan Kaplan kent een moeilijke middag in De Kuip. Tijdens de rustanalyse bij ESPN waren analisten Bram van Polen en Mario Been zeer kritisch op het optreden van de NEC-verdediger, die het in de eerste helft niet kon bolwerken tegen de zeer bedrijvige Anis Hadj Moussa.

Kaplan staat in De Kuip als meest linkse centrale verdediger opgesteld. Daardoor kreeg hij voortdurend de snelle Feyenoord-aanvaller voor zich. Volgens Van Polen kon hij het tempo en de bewegingen van Hadj Moussa totaal niet bijbenen. "Ik vraag me af of Kaplan terug gaat keren in de tweede helft. Hadj Moussa laat hem alle hoeken van het veld zien", aldus de oud-verdediger.

Van Polen herkende de worsteling. "Dat is verschrikkelijk. Ik heb zo'n middag hier in De Kuip ook wel eens gehad. Dat is niet lekker. Je hebt met Fonville een goede vervanger. Die is verdedigend een stuk sterker. Ja, Kaplan had het héél lastig."

Collega-analist Mario Been sloot zich daarbij aan en was eveneens kritisch op de positionering van Kaplan. "Kaplan heeft Hadj Moussa soms ook helemaal niet in de gaten. Hij staat veel te hoog", stelde Been.

Van Polen pikte dat punt meteen op: "Je ziet dat hij echt een centrale verdediger is. Als back staat hij veel te hoog op zijn poten." Kaplan speelde uiteindelijk de volledige wedstrijd mee en lachte uiteindelijk als laatst: NEC won met 2-4 in De Kuip.