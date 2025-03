Ajax-huurling voelt vertrouwen: "Dat heeft Alex Kroes aangegeven"

Toch houdt Ajax vertrouwen in Gooijer. En dat doet hem goed. "Het geeft vertrouwen en motiveert me om keihard te werken aan mijn terugkeer. Als een club als Ajax een verlenging van drie jaar aanbiedt, dan laat dat zien dat ze geloven in mijn potentie", zegt Gooijer in gesprek met Voetbal International.

De mandekker heeft gesproken met Alex Kroes, die hem een kijkje gaf in zijn perspectief in Amsterdam. "Alex Kroes heeft me verteld dat ik in de voorbereiding op het nieuwe seizoen aansluit bij de eerste selectie. Daar liggen voor mij kansen om te laten zien dat ik sterker ben teruggekomen. Mijn doel is om mezelf te bewijzen en een rol te spelen in het team."

"Waar en hoe ik mijn minuten ga maken, hangt af van de plannen van de club en de trainer, maar mijn volledige focus ligt op presteren bij Ajax", zegt Gooijer. "Kroes heeft aangegeven dat hij mij meer als centrale verdediger ziet. Zo zie ik mezelf ook, als ik eerlijk ben. Uiteindelijk hangt het af van de selectie en de visie van de trainer, maar ik voel me op mijn gemak in het centrum", zo klinkt het.