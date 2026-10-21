Meldingen
2026-10-15
Abdellah Ouazane
Opstelling Ajax bekend: Torrents en Ouazane starten in de basis
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax-huurling wacht op eerste minuten: "Wachten is best moeilijk"

Max
bron: De Gelderlander
Paul Reverson
Paul Reverson Foto: © BSR Agency

Paul Reverson plukt nog niet de vruchten van zijn verhuurd aan De Graafschap. De Ajacied wacht nog op zijn eerste minuten voor de Superboeren. 

Na ruim dertig wedstrijden voor Jong Ajax wilde Reverson zich nu op huurbasis laten zien bij De Graafschap. De doelman zat vooralsnog echter alleen nog op de bank. "Ja, dat wachten is best moeilijk", geeft hij toe in gesprek met De Gelderlander. "Maar ik heb geduld. Ik heb geleerd dat geduld een schone zaak is."

Reverson moest ook even wennen aan de overstap van Amsterdam naar Doetinchem. "Ik dacht in het begin wel: wat is het hier rustig", laat hij weten. "Maar die rust bevalt me wel. Ik woon nu nog in een hotel in Duiven, maar krijg binnenkort hier in de buurt een huis."

De 21-jarige Amsterdammer hoopt volgende week in de beker tegen Roda JC zijn debuut te maken voor De Graafschap. "Daar hoop ik wel op, al heeft de trainer me dat nog niet gezegd."

Zet in op Ajax tegen Atalanta!

Ajax speelt donderdagavond de Conference League-wedstrijd tegen Atalanta. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Eternal Barron

Veelbesproken voormalig Ajax-talent keert terug in de Eredivisie

0
Míchel Sánchez

Míchel krijgt steun uit onverwachte hoek: "Kappen nou, man"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Paul Reverson
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wim Kieft en Davy Klaassen

Wim Kieft bespreekt Ajacied: "Klaassen heeft geen vertrouwen in hem"

0
Khalid Boulahrouz aan het werk als analyticus

Boulahrouz waarschuwt: "Ze verwachten gewoon te veel van Ajax"

0
Davy Klaassen bij de spelersbus van Ajax

Davy Klaassen krijgt kritiek: "Ik had hem die strafschop gegeven"

0
Karim El Ahmadi bij ESPN

El Ahmadi ziet talenten van Ajax uitblinken: "Vond hem echt goed"

0
Marcos Leonardo en Pelle Clement

Pelle Clement baalt: "Dan is het aan de scheidsrechter"

0
René van der Gijp en Wim Kieft in het Philips Stadion

Van der Gijp adviseert Ajacied: "Zo pijnlijk en bijna mensonterend"

0
Kenneth Perez bij de persmiddag van Football Island, een programma van Videoland

Kenneth Perez bekritiseert aankoop van Ajax: "Dat is schrijnend"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Ajax-huurling wacht op eerste minuten: "Wachten is best moeilijk"

Veelbesproken voormalig Ajax-talent keert terug in de Eredivisie

Míchel krijgt steun uit onverwachte hoek: "Kappen nou, man"

Ajax-Atalanta niet uitverkocht: Italianen verkopen uitvak niet uit

Lukkien sneert: "Dat was Ajax in de wedstrijden hiervoor niet"

Driessen fileert Ajacied: "Gelukszoeker, die is volgend jaar weer weg"

Wim Kieft bespreekt Ajacied: "Klaassen heeft geen vertrouwen in hem"

Rafael van der Vaart mist oud-Ajacied niet: "Maar het is een klasbak"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws