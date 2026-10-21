Ajax-huurling wacht op eerste minuten: "Wachten is best moeilijk"

Na ruim dertig wedstrijden voor Jong Ajax wilde Reverson zich nu op huurbasis laten zien bij De Graafschap. De doelman zat vooralsnog echter alleen nog op de bank. "Ja, dat wachten is best moeilijk", geeft hij toe in gesprek met De Gelderlander. "Maar ik heb geduld. Ik heb geleerd dat geduld een schone zaak is."

Reverson moest ook even wennen aan de overstap van Amsterdam naar Doetinchem. "Ik dacht in het begin wel: wat is het hier rustig", laat hij weten. "Maar die rust bevalt me wel. Ik woon nu nog in een hotel in Duiven, maar krijg binnenkort hier in de buurt een huis."