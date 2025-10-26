Ajax-huurling wederom lang geblesseerd: "Ziet er niet goed uit"

PEC Zwolle moet opnieuw vrezen voor een langdurige absentie van Tristan Gooijer. De van Ajax gehuurde rechtsback viel zaterdag in het thuisduel tegen NEC al na twintig minuten uit met een hamstringblessure. Trainer Henry van der Vegt kon na afloop weinig hoop bieden over de ernst van de blessure: het ziet er somber uit voor de 19-jarige verdediger.

"Dat ziet er niet goed uit", verzuchtte Van der Vegt na het 2-2 gelijkspel in eigen huis. Gooijer raakte geblesseerd tijdens een sprintduel met NEC-speler Kodai Sano, greep direct naar zijn hamstring en ging naar de grond. Voor de talentvolle back is het niet de eerste keer dat blessureleed hem hinderen. De medische staf zal begin deze week meer duidelijkheid geven over de ernst van de kwetsuur.

De nieuwe blessure van Tristan Gooijer komt bovenop een al zorgwekkende medische historie. De Ajax-huurling had het afgelopen jaar al te kampen met een zware knieblessure die hem liefst 415 dagen aan de kant hield. Van augustus 2024 tot eind september 2025 kwam hij niet in actie en miste hij in totaal 42 wedstrijden.