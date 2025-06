Ajax-huurlingen met weinig perspectief: "Stap lijkt logischer"

Chuba Akpom, Carlos Forbs, Sivert Mannsverk, Jakov Medic, Borna Sosa, Kristian Hlynsson, Gerald Alders en Tristan Gooijer komen terug van hun huurperiodes. In de winterstop komt daar normaal gesproken over Gastón Ávila bij. Enkel Alders en Gooijers lijken kans te maken op een langer verblijf in Amsterdam. "Zij zullen in de voorbereiding de kans krijgen om zich te laten zien", zo schrijft clubwatcher Lentin Goodijk in Voetbal International.

Ajax heeft een bomvolle selectie, dus zullen de meeste andere spelers weer moeten wijken. "Kristian Hlynsson (21) heeft zeker zijn waarde gehad voor Ajax, maar voor hem lijkt een stap nu logischer, ook omdat hij nog een eenjarig contract heeft", klinkt het. "De andere huurlingen die terugkeren hebben bijzonder weinig perspectief in Amsterdam."

De spelers die komend seizoen in aanmerking komen voor een verhuur is afwachten. "Dat is met name de jonge garde, spelers die al wat ervaring hebben opgedaan in Jong Ajax, maar nog niet direct in aanmerking komen voor een hoofdrol in Ajax 1", weet Goodijk.