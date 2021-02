Geschreven door Auke Kooreman 31 jan 2021 om 22:01

Oussama Idrissi keert na een half jaar terug in Nederland. Ajax huurt de Marokkaanse buitenspeler voor een half jaar van Sevilla. Hiermee speelt Ajax in op het vertrek van Quincy Promes en heeft Marc Overmars de selectie rond gekregen.

Freek Jansen meldde een aantal uur na afloop van AZ-Ajax dat Idrissi voor een half jaar gehuurd wordt. Daar waar Erik ten Hag na de wedstrijd nog beweerde dat hij van niks wist over inkomende en uitgaande transfers. Overmars rondde zondag de laatste details af van de komst van Idrissi. Tegelijk voerde hij onderhandelingen met Spartak Moskou rondom de overgang van Promes. Promes lijkt terug te gaan naar de competitie waar hij de grootste successen heeft geboekt. Idrissi wandelt door zijn terugkeer naar Nederland de omgekeerde weg. Sinds zijn vertrek van AZ naar Sevilla afgelopen zomer voor twaalf miljoen euro, speelde hij slechts drie wedstrijden in La Liga. Ajax heeft een optie tot koop afgedwongen.

De komst van de Idrissi staat Kamal Deen Sulemana niet in de weg. Ajax heeft nog altijd interesse in de achttienjarige Ghanees. Alleen werkt Nordsjaelland niet echt mee en is de kans heel klein dat hij een winterse transfer naar Amsterdam gaat maken. De verwachting is dat de Amsterdammers komende zomer een nieuwe poging zullen gaan ondernemen.