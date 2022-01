Geschreven door Jessica Westdijk 30 jan 2022 om 19:01

Ajax huurt Mohamed Ihattaren voor 1 jaar van Juventus, zo meldt de Amsterdamse club.

Ihattaren maakt per direct de overstap naar Ajax, in ieder geval tot 31 december 2022. Daarna heeft Ajax de mogelijkheid om hem definitief van de Italiaanse club over te nemen, naar verluidt zou de aanvaller van 2 miljoen euro moeten kosten.

Ihattaren doorliep de jeugd van PSV en schopte het daar tot het eerste elftal. Afgelopen zomer maakte hij de overstap naar Juventus, dat hem meteen verhuurde aan Sampdoria. Zijn periode in Italië was echter geen succes, de aanvaller speelde geen minuut. Ihattaren zat niet lekker in zijn vel, waar ook zijn persoonlijke situatie een rol in speelde. In oktober 2019 overleed zijn vader.

Bij Ajax moet de voetbalcarrière van Ihattaren weer in de lift terecht komen. Hij start bij Jong Ajax om verder te werken aan zijn fitheid.