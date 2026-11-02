Ajax-iconen duiken op in verhaal over Egyptisch spionagenetwerk
Een onderzoek naar een vermeend Egyptisch spionagenetwerk in Nederland heeft een opvallende link met Ajax aan het licht gebracht. Een van de verdachten zou in het verleden contact hebben onderhouden met clubicoon Simon Tahamata en is op verschillende foto's te zien met bekende Ajacieden. Dat blijkt uit onderzoek van De Telegraaf, dat nadrukkelijk benadrukt dat Ajax zelf niets met de kwestie te maken heeft.
Volgens de krant is in Nederland een netwerk actief dat politieke tegenstanders van het Egyptische regime zou intimideren. Een van de betrokkenen is de 34-jarige Ahmed N., die vorige week werd aangehouden op verdenking van "samenwerken met een buitenlandse mogendheid".
De Egyptenaar zou eerder in Amsterdam een landgenoot hebben bedreigd en belaagd. Het slachtoffer is een uitgesproken criticus van de Egyptische overheid. Justitie beschouwt de intimidatie volgens De Telegraaf als een mogelijke actie in opdracht van een buitenlandse regering.
De arrestatie van N. leidde tot protesten bij de Nederlandse ambassade in Egypte. Een andere betrokkene, Ahmed A., zou zelfs hebben gedreigd met ernstige gevolgen wanneer N. niet onmiddellijk wordt vrijgelaten. "Dan wordt het een hel voor uw burgers overal ter wereld", zou A. volgens De Telegraaf hebben gezegd.
De twee mannen zouden in Nederland en Duitsland hebben samengewerkt om druk uit te oefenen op landgenoten die kritisch zijn op de Egyptische regering.
Opvallend is het voetbalverleden van Ahmed N. De Egyptenaar kwam jaren geleden als talent naar Europa en zou onder meer een wedstrijd hebben gespeeld voor Lucky Ajax. Zelf beweert hij ook enige tijd bij Ajax B actief te zijn geweest.
De Telegraaf ontdekte daarnaast verschillende foto's waarop N. samen met Simon Tahamata en Sjaak Swart staat. Op Instagram zijn bovendien beelden te vinden waarop N. en Tahamata ogenschijnlijk een contract ondertekenen bij Ajax. Waar die ondertekening precies betrekking op had, is niet duidelijk.
De contacten tussen N. en Tahamata lijken verder te gaan dan enkele gezamenlijke foto's. Eind maart vorig jaar noemde de Egyptenaar Tahamata op Instagram een "legende", waarna het Ajax-icoon reageerde met twee hartjes. Volgens De Telegraaf zouden de twee elkaar "goed kennen en lijken een zakelijke en vriendschappelijke band te hebben of hebben gehad".
Ook met Sjaak Swart is N. meerdere keren in verband te brengen. Zo is op foto's te zien dat hij tijdens de Europa League-wedstrijd tussen Ajax en Eintracht Frankfurt samen met Mister Ajax in een skybox zat. Swart wil tegenover De Telegraaf niet inhoudelijk reageren op de kwestie. "Deze laat ik even aan me voorbijgaan", laat hij weten. Tahamata was voor de krant niet bereikbaar voor commentaar.
Hoewel de verdachte op verschillende momenten in de omgeving van Ajax en bekende oud-spelers opdook, benadrukt De Telegraaf dat de Amsterdamse club zelf niets met de zaak te maken heeft.
Ook is er geen aanwijzing in de berichtgeving dat Tahamata of Swart betrokken is geweest bij de vermeende intimidatie of spionageactiviteiten. De foto's en contacten laten uitsluitend zien dat N. in het verleden toegang had tot personen uit de Ajax-omgeving.
Ajax-iconen duiken op in verhaal over Egyptisch spionagenetwerk
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