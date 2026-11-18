Jari Litmanen, Danny Blind en Dick Schoenaker zijn zondag op bijzondere wijze in het zonnetje gezet. De drie clubiconen van Ajax kregen voorafgaand aan de Legends Match tegen FC Barcelona een eigen borstbeeld in het supportershome. Vooral voor Schoenaker en Blind kwam de onthulling als een grote verrassing.

De Amsterdamse club beschikt in het supportershome al over een uitgebreide verzameling borstbeelden van voormalige spelers en andere belangrijke personen uit de clubgeschiedenis. Zondag werden daar drie nieuwe exemplaren aan toegevoegd, zo meldt Ajax Life. Litmanen kreeg als eerste de eer om zijn borstbeeld te onthullen. De Finse oud-Ajacied groeide tijdens zijn periode in Amsterdam uit tot een enorme publiekslieveling en heeft nog altijd een bijzondere band met de supporters. "Dit is een grote eer. Iedereen weet dat ik een speciale band heb met de supporters. Erg mooi gemaakt", reageerde Litmanen zichtbaar dankbaar. De voormalig middenvelder kwam volgens de opgegeven statistieken tot 255 officiële wedstrijden voor Ajax, waarin hij 133 doelpunten maakte en 38 assists leverde.

Ook Dick Schoenaker kreeg een bijzondere erkenning voor zijn verleden bij Ajax. De voormalig middenvelder, die tussen 1976 en 1985 voor de Amsterdammers speelde, wist vooraf helemaal niets van de plannen. Zijn familie zat bovendien in het complot en droeg het borstbeeld zelf naar binnen. Dat zorgde voor een emotioneel moment bij Schoenaker, die zichtbaar geraakt was door het eerbetoon. De oud-Ajacied speelde in negen seizoenen 348 wedstrijden voor de club. Daarin was hij goed voor 104 doelpunten en 46 assists.

Het derde borstbeeld was bestemd voor Danny Blind. De voormalig verdediger en aanvoerder van Ajax moest opvallend lang wachten op de onthulling van zijn exemplaar. Het beeld stond namelijk al ruim twee jaar klaar, maar door verschillende omstandigheden was het er nooit van gekomen. Blind bleek de afspraak zelf inmiddels ook vergeten te zijn. "Ik herinner mij nu dat we hier een afspraak voor zouden maken, maar ik was dat helemaal vergeten. Daardoor komt dit nu echt als een verrassing voor mij", vertelde hij met een glimlach. Het clubicoon benadrukte vervolgens hoeveel zijn periode bij Ajax voor hem heeft betekend. "Ajax heeft mij alles gebracht. Ik ben trots en dankbaar." Met de onthulling van het borstbeeld van Danny Blind is er bovendien sprake van een bijzonder familieverhaal. Zijn zoon Daley werd namelijk al eerder op dezelfde manier geëerd. Beide Blinds hebben nu een eigen plek in het supportershome.

De nieuwe borstbeelden krijgen een plaats tussen die van verschillende andere bekende Ajacieden. Zo zijn onder anderen Piet Keizer, Marc Overmars, Edwin van der Sar, Jack Reynolds, Abdelhak Nouri, Sjaak Swart en John Heitinga al vereeuwigd. Ook Rafael van der Vaart, Daley Blind, Simon Tahamata, Patrick Kluivert en Frank Rijkaard hebben een eigen borstbeeld in het supportershome. De drie nieuwe kunstwerken zijn gemaakt door Hans Jouta. De kunstenaar is een bekende naam bij Ajax, aangezien hij eerder ook de standbeelden van Johan Cruijff en Bob Haarms bij de hoofdingang van de Johan Cruijff ArenA vervaardigde.