Louis van Gaal weg bij komst Cruijff? "Interessant om te zien"
Ajax-icoon doet Sneijder belofte: "Als je er zit, wil ik je helpen"

Joram
bron: Rondo
Wesley Sneijder
Wesley Sneijder Foto: © Pro Shots

Wesley Sneijder sprak afgelopen zondag kort met Ajax-adviseur Louis van Gaal in de Johan Cruijff ArenA. De oud-middenvelder heeft openlijk laten weten geïnteresseerd te zijn in een functie bij de Amsterdamse club. Hoewel hij nog niet door Ajax is benaderd, vond er dus wel een kort gesprek met Van Gaal plaats.

"Het was mooi en fijn om Louis te zien en we hebben fijn gesproken. Ook over Ajax, maar het was geen sollicitatiegesprek. We hebben erover gesproken en meningen gedeeld", zegt Sneijder bij Rondo. "Het was ook niet de intentie om zo in gesprek te gaan. Ik heb gezegd: als Ajax belt, ga ik in gesprek en dan gaan we kijken. Ik heb mijn hele leven bij Ajax gespeeld, dus ik heb veel aan de club te danken. Alleen gaat het me niet lukken, maar met een groep waarmee we ons netwerk in het buitenland kunnen inschakelen... We moeten dit herstellen."

Sneijder benadrukt dat hij wereldwijd veel contacten heeft in het voetbal, en illustreert dat met een voorbeeld. "Ik heb wel eens gesproken met Leonardo. Die was technisch directeur bij Paris Saint-Germain en die heb ik gevraagd voor een linksback. Hij had er één en die wilde hij niet verhuren, maar hij zei: 'Voor jou doe ik het'. Het is niet dat ik wil dat Ajax mij morgen belt." 

"Ik ben mezelf niet aan het verkopen." Mocht Sneijder inderdaad een rol bij Ajax krijgen, dan kan hij zelfs rekenen op steun van clubicoon Marco van Basten. "Als je er zit, dan wil ik je wel helpen. Hij kan me altijd bellen", aldus Van Basten. 

Marco van Basten Wesley Sneijder
