Ajax-icoon Jan Vertonghen keert terug op het oude nest: "Bewust"

Jan Vertonghen, recordinternational van de Rode Duivels, gaat vanaf januari aan de slag bij de Belgische voetbalbond. Dat meldt Het Laatste Nieuws . De oud-verdediger loopt een stage van drie maanden in het kader van een UEFA-opleidingstraject voor ex-profvoetballers en zal daarbij nauw samenwerken met technisch directeur Vincent Mannaert.

Vertonghen stopte na afloop van het vorige seizoen met voetballen en gebruikt sindsdien zijn extra tijd om bij zijn familie te zijn en te werken aan zijn nieuwe loopbaan. De ex-international volgt bij UEFA een opleiding die bedoeld is voor spelers met een lange en internationale carrière.

Het traject laat oud-profvoetballers kennismaken met de verschillende lagen van het moderne voetbal, met aandacht voor onder meer management, beleidsvorming en bestuur. Bij die cursus hoort een stage van drie maanden, en Vertonghen heeft ervoor gekozen die periode door te brengen bij de Belgische voetbalbond.

In een reactie laat de voormalige speler van onder andere RKC Waalwijk, Ajax en Spurs weten dat hij bewust ruimte maakt voor zijn ontwikkeling. "Na een carrière van bijna twintig jaar neem ik nu bewust de tijd om mij verder bij te scholen en gevoel te blijven houden met de voetbalwereld," zegt hij.

Hij benadrukt hoe bijzonder deze kans voor hem is. "Het UEFA-programma is een unieke gelegenheid om mijn ervaring te verdiepen en breder te kijken dan het veld. Ik wil de KBVB en in het bijzonder Vincent Mannaert bedanken voor de mogelijkheid om binnen het nieuwe sportieve beleid mee te kijken en te leren."