Kick-off
Mike Verweij zag 'ongewenste gast' bij Ajax: "Schaamteloos"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax-icoon Jan Vertonghen keert terug op het oude nest: "Bewust"

Arthur
bron: Het Laatste Nieuws
Jan Vertonghen
Jan Vertonghen Foto: © Pro Shots

Jan Vertonghen, recordinternational van de Rode Duivels, gaat vanaf januari aan de slag bij de Belgische voetbalbond. Dat meldt Het Laatste Nieuws. De oud-verdediger loopt een stage van drie maanden in het kader van een UEFA-opleidingstraject voor ex-profvoetballers en zal daarbij nauw samenwerken met technisch directeur Vincent Mannaert.

Vertonghen stopte na afloop van het vorige seizoen met voetballen en gebruikt sindsdien zijn extra tijd om bij zijn familie te zijn en te werken aan zijn nieuwe loopbaan. De ex-international volgt bij UEFA een opleiding die bedoeld is voor spelers met een lange en internationale carrière.

Het traject laat oud-profvoetballers kennismaken met de verschillende lagen van het moderne voetbal, met aandacht voor onder meer management, beleidsvorming en bestuur. Bij die cursus hoort een stage van drie maanden, en Vertonghen heeft ervoor gekozen die periode door te brengen bij de Belgische voetbalbond.

In een reactie laat de voormalige speler van onder andere RKC Waalwijk, Ajax en Spurs weten dat hij bewust ruimte maakt voor zijn ontwikkeling. "Na een carrière van bijna twintig jaar neem ik nu bewust de tijd om mij verder bij te scholen en gevoel te blijven houden met de voetbalwereld," zegt hij.

Hij benadrukt hoe bijzonder deze kans voor hem is. "Het UEFA-programma is een unieke gelegenheid om mijn ervaring te verdiepen en breder te kijken dan het veld. Ik wil de KBVB en in het bijzonder Vincent Mannaert bedanken voor de mogelijkheid om binnen het nieuwe sportieve beleid mee te kijken en te leren."

Gerelateerd:
Rafael van der Vaart

Van der Vaart over Ajax-speler: "Dat vond hij eerst niet zo leuk"

0
Mikos Gouka

Gouka: "Hij creëert meer kansen dan Gloukh, Saibari en Mijnans"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Jan Vertonghen
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis keihard na vuurwerkschandaal: "Ik was echt kwaad"

0
Brian Brobbey juicht

VIDEO | Brobbey én Traoré goud waard voor winnend Sunderland

0
Ruben den Uil

Ajax maakt geen indruk: "NAC Breda had het veel beter voor elkaar"

0
Dick Lukkien

Dick Lukkien: "Volgens mij heeft Ajax wel vertrouwen getankt"

0
Martin van Geel

Voormalig Ajax-directeur weigert terugkeer: "Dat zou ik niet doen"

0
Kenneth Perez

Perez verbaasd door Ajax-enthousiasme: "Dat is de nieuwe held"

0
Fred Grim

Fred Grim krijgt advies: "Geef hem dan maar het vertrouwen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 Feyenoord 14 18 31
3 NEC Nijmegen 14 13 24
4 AZ 14 4 24
5 Ajax 14 6 23
6 FC Utrecht 14 6 21
7 FC Twente 14 3 20
8 FC Groningen 14 -2 20
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd