'Ajax-icoon wil samen met investeerders Belgische club kopen'
Opvallend nieuws vanuit België. Volgens Het Laatste Nieuws is oud-Ajacied Toby Alderweireld van plan om samen met andere investeerders Antwerp FC te kopen.
Antwerp-eigenaar Paul Gheysens heeft tot uiterlijk dinsdagnacht om een lening van tien miljoen euro terug te betalen aan het hefboomfonds Fasanara. Lukt dat niet, moet hij de club overlaten aan Fasanara. Een andere optie is de club verkopen aan de hoogste bieder.
"Een Belgische investeringsgroep staat klaar om Antwerp over te nemen", klinkt het Belgische medium. Oud-Anderlecht-voorzitter Wouter Vandenhaut, Alderweireld en de andere investeerders zouden achter de schermen al maanden bezig zijn met dat plan.
Alderweireld is een waar icoon bij Antwerp FC. De voormalig Ajax-verdediger is al een tijdje op voetbalpensioen en zou de club er graag bovenop helpen. Er zou op dit moment nog steeds worden onderhandeld tussen alle betrokken partijen.
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