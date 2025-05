Ajax-icoon ziet definitieve terugkeer niet zitten: "Wel in gesprek"

Het Parool weet dat Danny Blind, Marc Overmars en Edwin van der Sar in het verleden al pogingen deden om Litmanen terug naar Amsterdam te halen, maar de Fin zit helemaal op zijn plek in Estland en wil dat niet zomaar achterlaten. "Ajax komt niet naar Estland, en mijn leven is daar heel anders geworden. Ik heb in mijn leven in zeven landen gewoond. Een volgende verhuizing betekent dat ik mijn hele leven weer anders moet organiseren", legt hij uit. "Het is niet even in het vliegtuig stappen."

De 54-jarige Litmanen wil zijn oude liefde wel graag helpen. "Ajax is mijn club en die help ik graag waar ik kan. Verder weet ik echt niet wat de toekomst mij brengt", klinkt het. Algemeen directeur Menno Geelden ziet in Litmanen de perfecte tussenpersoon om speciale wedstrijden met de Ajax Legends te organiseren. "Het staat nog in de kinderschoenen, maar ik denk erover mee en probeer te helpen. Zo zijn er meer dingen – ik ben altijd wel in gesprek met de directie."