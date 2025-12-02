Groeten uit Grolloo
Johan Derksen doet deur voor VI-terugkeer voormalig Ajacied dicht
Ajax supporters en sfeer

Ajax identificeert eerste verdachten, club overlegt met politie

Amber
bron: Algemeen Dagblad
Vuurwerk bij Ajax - FC Groningen
Vuurwerk bij Ajax - FC Groningen Foto: © MTB-Photo

Ajax heeft inmiddels de identiteit vastgesteld van meerdere personen die betrokken waren bij het vuurwerkincident tijdens het Eredivisieduel met FC Groningen. Wat voor straf zij eventueel tegemoet kunnen zien, is nog niet bekend. De club schakelt momenteel met zowel de politie als het Openbaar Ministerie over de vervolgstappen en verwacht daarnaast nog meer betrokkenen te kunnen achterhalen.

Volgens het Algemeen Dagblad gaat het niet alleen om supporters die vuurwerk afstaken en daarmee de staking van de wedstrijd veroorzaakten, maar ook om fans die een nooddeur van de Johan Cruijff ArenA wisten te forceren, waardoor mensen zonder kaartje het stadion konden binnenkomen.

Een woordvoerder van Ajax benadrukt dat er nog geen aangifte is gedaan tegen de geïdentificeerde personen. "We zijn in overleg met politie en het Openbaar Ministerie over de verdere aanpak en ondertussen loopt het onderzoek door.”

Ook de Amsterdamse politie zet het onderzoek voort, al is nog niet duidelijk in welke fase dit zich precies bevindt. Tot dusver zijn er geen aanhoudingen verricht.

