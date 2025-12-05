AD Voetbalpodcast
Mossou: "Ajax had er voordeel van om zonder publiek te spelen"
Ajax identificeert verdachten vuurwerkincident en ArenA doet aangifte

Cherine
Vuurwerk bij Ajax - FC Groningen
Vuurwerk bij Ajax - FC Groningen

Ajax heeft tien tot vijftien verdachten geïdentificeerd die mogelijk betrokken waren bij het vuurwerkincident tijdens het duel met FC Groningen, meldt de club aan het ANP. Daarnaast maakt Ajax bekend dat de Johan Cruijff ArenA uiterlijk begin volgende week aangifte zal doen.

Eerder deze week waren al enkele eerste verdachten bekend, maar op basis van camerabeelden zijn de afgelopen dagen nog meer personen geïdentificeerd. Na overleg met politie, gemeente en het Openbaar Ministerie besluit de club aangifte te doen van onder meer huisvredebreuk, openlijke geweldpleging en brandstichting. Het totale schadebedrag wordt momenteel nog in kaart gebracht.

De wedstrijd op zondag werd na vijf minuten en tien seconden definitief gestaakt vanwege massaal vuurwerk vanaf de tribunes. Toen het duel na veertig minuten weer hervat werd, gooide de fanatieke Ajax-aanhang opnieuw vuurwerk, waarna scheidsrechter Bas Nijhuis de wedstrijd staakte. Volgens algemeen directeur Menno Geelen forceerde een groep zonder tickets een nooduitgang en kwamen stewards met geweld in het gedrang.

Het was de tweede keer in korte tijd dat een Ajax-wedstrijd werd stilgelegd door massaal vuurwerk, eerder gebeurde dit al tegen sc Heerenveen. Het restant van Ajax-FC Groningen werd afgelopen dinsdag in een lege Johan Cruijff ArenA uitgespeeld, waarbij Ajax een 2-0-overwinning boekte onder interim-trainer Fred Grim. Buiten het stadion was tijdens de wedstrijd nog vuurwerk hoorbaar.

