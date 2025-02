Ajax imponeert en levert drie Ajacieden aan Elftallen van de Week

Zo kiest ESPN voor drie Ajacieden: Jorrel Hato, Davy Klaassen en Steven Berghuis. Zij hebben ook een plek in de elftallen van Voetbal International en het Algemeen Dagblad. Berghuis had een schitterende assist in huis bij de 1-0 van Mika Godts. Hato gaf de asisst bij de 3-0 van Oliver Edvardsen. Klaassen zette in de 66e minuut de 4-0 op het scorebord. Voor de ras-Ajacied was het zijn honderdste doelpunt in het shirt van Ajax.

ESPN Elftal van de Week: Barkas (FC Utrecht), Akujobi (Almere City), Greiml (NAC Breda), Lagerbielke (FC Twente), Hato (Ajax), Berghuis (Ajax), Resink (FC Groningen), Klaassen (Ajax), Antman (Go Ahead Eagles), Lammers (FC Twente), Valente (FC Groningen).

VI Elftal van de Week: Barkas (FC Utrecht), Hato (Ajax), Obispo (PSV), Visus (Almere City), Akujobi (Almere City), Veerman (PSV), Klaassen (Ajax), Berghuis (Ajax), Aaronson (FC Utrecht), Breum (Go Ahead Eagles), Lammers (FC Twente)

AD Elftal van de Week: Barkas (FC Utrecht), Lucassen (NAC), Greiml (NAC), Van der Hoorn (FC Utrecht), Hato (Ajax), Resink (FC Groningen), Berghuis (Ajax), Klaassen (Ajax), Lammers (FC Twente), Valente (FC Groningen), Sauer (NAC)