'Ajax in 125 verhalen' in de schappen: "In een sfeerloze Arena"

"Het begon als vluchtgedrag, in de glorierijke geschiedenis duiken, maar ik had het uiteraard totáál onderschat, hoe veel werk dit ging zijn", verhaalt Gnocchi bij Voetbal International. "En als ik ’s avonds laat weer achter mijn laptop kroop, na een oorwassing in De Kuip of een uitschakeling tegen amateurs in de KNVB-beker, moest de motivatie van heel diep komen. Maar het gaf een onwijze kick om zelf ook achter verhalen te komen die ik niet, of maar half, kende."

Het 100-jarig jubileum was geen groot succes, waardoor Gnocchi het beter wilde doen. "Het vorige jubileum van Ajax, toen de club 100 jaar werd, was aardig deprimerend, in een sfeerloze Arena, troosteloos voetbal onder die arme Jan Wouters. Dus ik wilde mijzelf, en hopelijk veel andere Ajacieden, eraan herinneren wat de club zo bijzonder, zo speciaal en zeker ook zo hilarisch maakt."

Het boek Ajax in 125 verhalen kwam binnen op de vijfde plek van de officiële bestsellerlijst en inmiddels is al de derde druk in de maak. "Ik maak hiermee mijn debuut. Zoals een debuterend Ajacied betaamt, hoop ik dan gelijk te scoren, en in het interview na afloop voor de microfoon te zeggen dat het absoluut naar meer smaakt, maar dat het aan de trainer, of in dit geval de uitgever, is! Dus laat ik dat ook maar vooral doen. Maar het is wel héél gaaf om mee te maken allemaal."

Inspiratie vinden was niet moeilijk. "Als Ajax 250 jaar had bestaan, had ik het boek ook vol gekregen. De eerste maanden heb ik nog geen woord op papier gezet, alleen maar verhalen zitten selecteren. Uiteindelijk was voor mij de graadmeter: is dit een belangrijk, heel grappig of heel mooi verhaal? Is dit een verhaal dat ik aan mijn vrienden in de kantine, onderweg naar een awayday of in de kroeg zou willen vertellen over Ajax?"

"En wat zegt dit verhaal over de club en over ons Ajacieden? Voor mij belangrijke pijlers bij de samenstelling en het schrijven van dit boek. Het voelt allemaal nog onwerkelijk voor me, maar ik geniet er heel erg van. En Ajax is zo’n bijzondere, mooie en tegelijkertijd hilarische club. De verhalen houden nooit op", besluit hij.