Geschreven door Jessica Westdijk 17 jan 2020 om 11:01

Ajax heeft zijn fans een werkelijk wonderbaarlijk 2019 voorgeschoteld. Met sprankelend voetbal werd de dubbel en de halve finale van de Champions League gehaald. Het is een jaar geworden dat ons een aantal waardevolle lessen heeft geleerd.

We kunnen iedereen verslaan

Dit is de meest prettige les die we uit 2019 hebben kunnen halen. Toegegeven, in de class of 2019 zaten Mathijs de Ligt en Frenkie de Jong, maar ook met deze spelers had niemand vooraf gerekend op uitoverwinningen bij Juventus en Madrid. Op betoverende avonden, met oogstrelend voetbal werden deze twee Europese grootmachten aan de zegekar gebonden en tel daar de resultaten tegen Tottenham Hotspur en Bayern München bij op en je mag concluderen dat Ajax in topvorm iedereen kan verslaan. Dat heeft Europa in ieder geval begrepen: Ajax telt weer mee en bij Europese ontmoetingen worden we bij de sportweddenschappen Bet777 steevast tot favoriet gerekend.

We hebben nog een lange weg te gaan

Aan de andere kant kunnen we ook van iedereen verliezen, dat hebben we tegen Chelsea en Valencia gezien. Hoewel de resultaten discutabel waren – Chelsea uit mag zelfs een schande genoemd worden – is de keiharde waarheid dat we nog voor de winterstop uit de Champions League lagen en veroordeeld zijn tot Europa League voetbal. Zoals Marc Overmars al zei, “de weg omhoog gaat met vallen en opstaan” en dit is het bewijs dat er nog een lange weg te gaan is voor het jeugdige Ajax voordat we onszelf écht tot de Europese top kunnen rekenen.

Ziyech is een van de beste Ajax-spelers ooit

Hoewel er in het begin sprake was van een haat-liefdeverhouding is Hakim Ziyech in 2019 volledig opgebloeid en behoort de Marokkaanse spelmaker nu steevast tot de uitblinkers. Zijn statistieken zijn ongelofelijk en op basis van zijn spel en zijn goals in het afgelopen jaar mogen we, nuchter als we zijn, stellen dat Ziyech bij de beste Ajax-spelers ooit hoort. Ibrahimovic, Suárez, Van der Vaart: onze Hakim hoort absoluut in het rijtje thuis. Dat we nog maar lang van hem mogen genieten!

De jeugd staat altijd op één

We hebben een aantal discutabele aankopen gezien met Lisandro Magallán, Zakaria Labyad en Razvan Marín en we mogen een jaar verder stellen dat zij tot nog toe niet veel toevoegen. Sterker nog, ze nemen kostbare speeltijd in van jonge talenten als Jurgen Ekkelenkamp, Ryan Gravenberch en Noa Lang en daarmee geeft Ajax een slecht signaal af aan de Toekomst en de talenten die daar rondlopen. De jeugd staat bij Ajax altijd op één en de resultaten in 2019 hebben laten zien dat je op die jeugd kan bouwen.

Het beleid is top

Het aankoopbeleid is misschien niet altijd top, over het algemeen mogen we tevreden zijn met het beleid onder Marc Overmars en Edwin van der Sar. De sterkhouders kregen verbeterde contracten, de kern werd bijeengehouden en er werden een aantal gerichte, uitstekende aankopen gedaan. Het totaalplaatje klopt momenteel bij Ajax en na een spetterend 2019 kunnen we alleen maar uitkijken naar wat 2020 gaat brengen!