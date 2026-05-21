Ajax in Volendam tegen FC Groningen: deze 11 spelers starten

Ajax en FC Groningen spelen op donderdagavond het belangrijke play-off duel met elkaar. Het duel start om 18:45 uur in het Kras Stadion in Volendam.

Bij Ajax een basisplek voor Bouwman centraal achterin. Josip Sutalo, voormalig FC-speler Ko Itakura en Takehiro Tomiyasu zijn allen afwezig bij de Amsterdammers. Rosa is de linksback, terwijl Mokio en Steur als controleurs fungeren. Weghorst krijgt voorin de voorkeur in de spits.

Bij FC Groningen geen Younes Taha in de basis. Hij wordt vervangen door Hernes. Verder zijn er geen verrassingen te vinden in de basiself van trainer Dick Lukkien.

Opstelling Ajax: Paes; Gaaei, Bouwman, Baas, Rosa; Mokio, Steur, Klaassen; Berghuis, Weghorst, Godts

Opstelling FC Groningen: Vaessen, Peersman, Blokzijl, Janse, Rente, De Jonge, Land, Van der Werff, Hernes, Schreuders, Van Bergen