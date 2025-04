Ajax in bloedvorm in uitwedstrijden: "Dat is wel een factor"

Onder Francesco Farioli werden tot nu toe elf van de vijftien uitwedstrijden gewonnen. "We benaderen de thuis- en uitwedstrijden niet heel veel anders. Maar ik heb wel geleerd dat de Johan Cruijff ArenA een factor is", reageert de oefenmeester op de persconferentie, geciteerd door de Telegraaf.

Volgens de Italiaan zit er geen geheim achter de goede reeks. "Het heeft ermee te maken dat we goed voorbereid starten. Vaak hebben we de kans in een hotel te verblijven, waardoor we een goede opbouw hebben in het mentale gedeelte. We geven een beeld van wat de spelers kunnen verwachten qua sfeer in het stadion, het type supporters, etcetera, etcetera", legt hij uit. "Tegen FC Utrecht bereiden we ons voor op een heel hete sfeer door relevante videoclips te maken.”