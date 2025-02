Ajax in Brussel tegen Union: "Erg dat het zo ver moest komen"

Ajax speelt de Europa League-wedstrijd tegen Union Sint-Gillis donderdagavond 'gewoon' in het Koning Boudewijnstadion. Het veld in Brussel werd eerder nog afgekeurd, maar woensdag volgde een nieuwe check. De UEFA keurde de grasmat toen goed.

Het zorgt voor opluchting bij Union. "We wisten dat de weersvoorspellingen gunstig waren en dat het droog zou blijven. We zijn dan ook gered door de weergoden", zegt Union-voorzitter Philippe Bormans bij Sporza. Als de weersomstandigheden tegen hadden gevallen, had de Belgische ploeg een probleem.

Het eigen stadion voldoet niet aan de eisen van de UEFA. "Dan was het sowieso een wedstrijd achter gesloten deuren geweest", aldus Bormans. "Een ander stadion vinden was bijna een onmogelijke taak. De Belgische clubs stonden er begrijpelijkerwijs niet om te springen, dus grote kans dat de wedstrijd dan in het buitenland was afgewerkt."

Met het doorgaan van de wedstrijd is niet alleen het imago van de club, maar ook van het Belgische voetbal gered, zo denkt de voorzitter. "Ik las ergens: "Belgenmop vermeden. Nou, het is erg dat het zo ver moest komen. Het is een structureel probleem, waarvan iedereen al maanden of zelfs jaren op de hoogte is. In het nationale stadion zou dit toch niet mogen gebeuren, terwijl kleinere clubs wel een bespeelbaar veld hebben."