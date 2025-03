Ajax in contact met PSV over mogelijke gevolgen voor de topper

PSV is opgeschrikt door een besmettelijke ziekte die is geconstateerd bij Lucas Perez. De Telegraaf meldt dat Ajax inmiddels contact heeft opgenomen met PSV over de wedstrijd aankomende zondag.

PSV geeft aan direct de benodigde maatregelen genomen te hebben. De longarts geeft aan dat "het risico op besmetting voor mensen in de omgeving van de patiënt beperkt is en dat er in de buitenlucht sowieso geen besmettingsgevaar is."

Ajax en PSV staan inmiddels met elkaar in contact over de ontwikkelingen rond het tuberculose geval bij de Eindhovenaren. De Telegraaf meldt dat Ajax nog niks kwijt over de situatie, aangezien er nog teveel onzekerheden zijn. Wel bevestigt een woordvoerder dat de club contact heeft met de Eindhovense club over de situatie.

De KNVB kwam met een vergelijkbare reactie als de club uit Amsterdam. Ook de bond vindt het nog te vroeg voor een uitgebreide reactie. Maar de lijntjes met PSV en Ajax zijn kort. Ook over mogelijke gevolgen voor de topper wil de KNVB nog niets uitlaten.