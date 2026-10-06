Ajax in de achtervolging: "Dat is natuurlijk wel bepalend"
Lentin Goodijk gaat in op het seizoen van Ajax. Geplaatst voor de Conference League, maar wel op de vijfde plek in de Eredivisie. Welk rapportcijfer verdient de ploeg van Míchel tot nu toe?
"Ik geef ze een 6,5", begint Goodijk bij Rondje Eredivisie van Voetbal International. "We zijn het alweer bijna vergeten, maar dat Ajax door de voorrondes van de Conference League is gekomen, is wel heel belangrijk. Dat is natuurlijk wel bepalend voor de manier waarop je het seizoen start. Dat was positief."
Toch maakt hij wel een kanttekening. "In de Eredivisie hebben ze toch wel te weinig punten gepakt. Ze staan vijf punten onder koploper AZ. Dat is natuurlijk onvoldoende. Maar als we wat breder kijken, zien we wel ontwikkeling in het voetbal dat Ajax speelt. Ook vanuit de spelers hoor je dat er meer duidelijkheid is. Je ziet wel een ploeg waaraan gebouwd wordt."
Ook heeft de ploeg meer krediet opgebouwd volgens Goodijk. "Het publiek ziet ook dat er aan dingen worden gesleuteld. Daarmee bouw je wel krediet op. Zo ogen ze bijvoorbeeld een stuk sterker in standaardsituaties vergeleken met vorig jaar. Ook hebben de spelers die laat zijn aangesloten nu de tijd gehad om verder fit te worden. Het zal echt wel nog beter worden bij Ajax", sluit hij af.
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