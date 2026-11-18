Ajax in de clinch met Belastingdienst: "Een onwenselijk effect"
Ajax is nog altijd in gesprek met de Belastingdienst over de fiscale gevolgen van de transfer van Jurriën Timber naar Arsenal. De Amsterdammers zijn het niet eens met de toepassing van de zogenoemde Bos-taks, waardoor een groot deel van bepaalde betalingen aan spelers naar de Nederlandse staat gaat. Financieel directeur Shashi Baboeram Panday vindt dat de regeling nadelig uitpakt voor clubs die investeren in hun jeugdopleiding.
Voetbal International maakte recent al melding van het geschil tussen Ajax en de Belastingdienst. Tegenover AjaxShowtime bevestigt Panday dat de Amsterdammers inderdaad al geruime tijd met de fiscus in discussie zijn.
"We zijn nu in discussie met de Belastingdienst over de zogenoemde Bos-taks. Wij zien dat de Bos-taks een onwenselijk effect hebben op het model van Nederlandse clubs."
De kwestie draait om de fiscale behandeling van bedragen die spelers ontvangen wanneer zij een aandeel krijgen in hun transfersom. In het geval van Timber, die Ajax verruilde voor Arsenal, heeft dat geleid tot een conflict met de Belastingdienst.
Volgens Panday vormt de belasting een probleem voor het verdienmodel van Nederlandse clubs. Ajax investeert veel geld in de jeugdopleiding, maar ziet een aanzienlijk deel van de opbrengsten die het wil herinvesteren verloren gaan door de fiscale regels. "Wij investeren in de jeugd, die spelers halen Ajax 1, doen het goed en vertrekken. Over transfersommen krijgen spelers een aandeeltje", legt Panday uit.
"Daar moeten we 75 procent belasting over betalen. Wat wij willen herinvesteren in de jeugdopleiding, gaat voor een groot deel naar de Nederlandse staat." De financieel directeur vindt het onwenselijk dat clubs op deze manier worden belast wanneer zelfopgeleide spelers een transfer maken.
De discussie beperkt zich volgens Panday niet tot Ajax. Ook andere Nederlandse betaaldvoetbalclubs kunnen met de gevolgen van de Bos-taks te maken krijgen. Daarom wordt de kwestie besproken via de Federatie van Betaald Voetbal Organisaties (FBO), waarbij alle Nederlandse betaaldvoetbalclubs zijn aangesloten. "Dat is een onwenselijk neveneffect en daar zijn we al enige tijd mee over in gesprek met de Belastingdienst. Dit gebeurt vanuit de FBO (Federatie van betaald voetbal organisaties) waar alle betaald voetbalclubs bij zijn aangesloten."
Zet in op Ajax tegen ADO Den Haag!
Ajax speelt zondagmiddag de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
Van Halst kritisch op Nederlandse voetballers: "Waar zit dat knopje?"
Van der Sar: "Wat was leuker, speler zijn of directeur zijn? Nou..."
Supporterscollectief luidt noodklok: "Voorbeelden dat dit niet zo is"
Bissouma vergelijkt zichzelf met oud-Ajacied: "We lijken op elkaar"
KKD-directeur over Jong-teams: "Wij hebben steeds wat uit te leggen"
Van der Vaart heeft last van Legends Match: "Kunt wel te dik zijn..."
SC Heerenveen-speler getipt bij Ajax: "Hij kan mee in de top"
Ajax treft ADO Den Haag: BetMGM pakt uit met mooie quoteringen
De Lange dankbaar voor oud-Ajacied: "Hij hielp me ook veel"
Bounida open over moeilijke tijd: "Er zat van alles in mijn hoofd"
"Ajax is de beste plek om me te ontwikkelen en een stap te maken"
Jordi Cruijff overtuigde Ajax-spits van transfer: "Ik was erg blij"
Verweij verbaasd over situatie bij Ajax: "Heel gek dat ze doen alsof"
Valente wijst naar Ajax en PSV: "Zij hebben spelers die dat weten"
Henk Spaan zeer kritisch: "Dat doet amateuristisch aan bij Ajax"
Ajax-flop vergeleken met Ronaldo: "De nieuwe held van Portugal"
'Ter Stegen wil terug naar Spanje: geïnteresseerde club meldt zich'
Danny Blind zag spanning bij Ajax: "Altijd een bepaald gevoel"
El Ghazi ontvangt miljoenen euro's na conflict met oud-werkgever
Uitsupporters terug bij De Klassieker? "Zijn we totaal niet aan toe"
Kieft looft PSV-target De Bruyne: "Brandt is van een lager niveau"
Mike Verweij verwacht Ajax-exit: "Dat gaan ze niet neerleggen"
Ajax in kort geding in rechtbank tegenover seizoenkaarthouder
Oud-Ajax-keeper droomt van Oranje: "Het wordt realistischer"
Ajax-ziekenboeg loopt leeg: vier spelers keren terug tegen ADO
Bissouma verklapt: "Hij is echt een grappenmaker in het team"
Henk Spaan onder de indruk: "Hij voetbalt liever met Ouazane"
Driessen doet boekje open: "Want hij was bevreesd voor Koeman"
FC Twente grijpt in na duel met Ajax: "Twintig stadionverboden"
Ajax-speler flink afgekraakt: "Ik ben me rot geschrokken van hem"