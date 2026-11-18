Ajax is nog altijd in gesprek met de Belastingdienst over de fiscale gevolgen van de transfer van Jurriën Timber naar Arsenal. De Amsterdammers zijn het niet eens met de toepassing van de zogenoemde Bos-taks, waardoor een groot deel van bepaalde betalingen aan spelers naar de Nederlandse staat gaat. Financieel directeur Shashi Baboeram Panday vindt dat de regeling nadelig uitpakt voor clubs die investeren in hun jeugdopleiding.

Voetbal International maakte recent al melding van het geschil tussen Ajax en de Belastingdienst. Tegenover AjaxShowtime bevestigt Panday dat de Amsterdammers inderdaad al geruime tijd met de fiscus in discussie zijn. "We zijn nu in discussie met de Belastingdienst over de zogenoemde Bos-taks. Wij zien dat de Bos-taks een onwenselijk effect hebben op het model van Nederlandse clubs."

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De kwestie draait om de fiscale behandeling van bedragen die spelers ontvangen wanneer zij een aandeel krijgen in hun transfersom. In het geval van Timber, die Ajax verruilde voor Arsenal, heeft dat geleid tot een conflict met de Belastingdienst. Volgens Panday vormt de belasting een probleem voor het verdienmodel van Nederlandse clubs. Ajax investeert veel geld in de jeugdopleiding, maar ziet een aanzienlijk deel van de opbrengsten die het wil herinvesteren verloren gaan door de fiscale regels. "Wij investeren in de jeugd, die spelers halen Ajax 1, doen het goed en vertrekken. Over transfersommen krijgen spelers een aandeeltje", legt Panday uit. "Daar moeten we 75 procent belasting over betalen. Wat wij willen herinvesteren in de jeugdopleiding, gaat voor een groot deel naar de Nederlandse staat." De financieel directeur vindt het onwenselijk dat clubs op deze manier worden belast wanneer zelfopgeleide spelers een transfer maken.

De discussie beperkt zich volgens Panday niet tot Ajax. Ook andere Nederlandse betaaldvoetbalclubs kunnen met de gevolgen van de Bos-taks te maken krijgen. Daarom wordt de kwestie besproken via de Federatie van Betaald Voetbal Organisaties (FBO), waarbij alle Nederlandse betaaldvoetbalclubs zijn aangesloten. "Dat is een onwenselijk neveneffect en daar zijn we al enige tijd mee over in gesprek met de Belastingdienst. Dit gebeurt vanuit de FBO (Federatie van betaald voetbal organisaties) waar alle betaald voetbalclubs bij zijn aangesloten."