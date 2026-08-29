Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax in de Conference League: dit is het officiële speelschema

Rik Engelbertink
Davy Klaassen juicht
Davy Klaassen juicht Foto: © Pro Shots

Het officiële speelschema van Ajax in de UEFA Conference League is bekend gemaakt. De Amsterdammers beginnen met een uitduel bij Hajduk Split en krijgen Getafe op bezoek in hun laatste league phase-duel.

Als de Conference League half oktober begint, mag Ajax naar Split toe. Die week erop wacht de belangrijke en interessante krachtmeting met Atalanta Bergamo. Op 5 november mogen de Amsterdammers zich in Denemarken melden voor hun duel met FC Midtjylland.

Vervolgens is de volgende wedstrijd op 26 november, tegen FC Thun. STVV krijgt de Amsterdammers op 10 december op bezoek, terwijl Ajax op 18 december Getafe op bezoek krijgt.

Volledig schema Ajax:
15 oktober 18.45 uur: Hajduk Split - Ajax
22 oktober 21.00 uur: Ajax - Atalanta Bergamo
5 november 18.45 uur: FC Midtjylland - Ajax
26 november 18.45 uur: Ajax - FC Thun
10 december 21.00 uur: STVV - Ajax
18 december 21.00 uur: Ajax - Getafe

Zet in op Ajax tegen Telstar!

Ajax speelt zondag de uitwedstrijd tegen Telstar. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Noa Lang op het WK van 2026

'Ajax kan komst Noa Lang vergeten na slecht nieuws uit Italië'

0
Sofyan Amrabat

'Ajax verrast en pikt Sofyan Amrabat op; presentatie maandag'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
René van der Gijp

Gijp schrikt van 'lilliputter': "Daar loopt Sjaak Swart nog voorbij"

0
Sean Steur tegen Liverpool

Newcastle United-scout looft Sean Steur: "Een uitstekend talent"

0
Soufyan Daafi

Oud-Ajacied haalt uit: "Bij Ajax wordt niet iedereen gelijk behandeld"

0
Robert Maaskant

Maaskant niet vrolijk: "Dan worden de spelers niet meer beter"

0
Chris Woerts

Woerts wil Eredivisie op de schop: "We moeten naar minder clubs"

0
Steven Berghuis bij FC Sion

VIDEO | Samenvatting: Ajax boekt belangrijke zege bij FC Sion

0
Frenkie de Jong

De Jong haalt keihard uit: "Onwaarheden, dit maakt me boos"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

'Ajax kan komst Noa Lang vergeten na slecht nieuws uit Italië'

Ajax in de Conference League: dit is het officiële speelschema

'Ajax verrast en pikt Sofyan Amrabat op; presentatie maandag'

Ajax-fans minder kritisch: "Heeft Farioli grote invloed op gehad"

'Tahirovic verlaat Denemarken en tekent bij Belgische topclub'

Zwagerman: "Hij is een speler die op de radar staat bij Ajax"

Gloukh-transfer niet realistisch: "Ik weet dat ik hier blijf"

Sean Steur bejubeld: "Dit lijkt een echte ontdekking van Ajax"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws