Arnold Bruggink prijst Ajacied: "Iedereen vindt wat van hem"
KNVB Beker

Ajax in de koker: de 31 mogelijke tegenstanders in KNVB Beker

Bjorn
KNVB Beker
KNVB Beker

Ajax heeft zich automatisch geplaatst voor de tweede ronde van de KNVB Beker. De club uit Amsterdam weet vrijdag wie de tegenstander in de volgende ronde wordt.

In de tweede ronde stromen de Europese spelende ploegen PSV, Ajax, Feyenoord, FC Utrecht, Go Ahead Eagles en AZ in. Daarnaast zijn er nog elf amateurclubs actief.

De loting is vanaf 17.00 uur live te volgen via ESPN. De speeldata voor de tweede ronde zijn al bekend, want die duels zullen afgewerkt worden van dinsdag 16 tot en met donderdag 18 december.

De 32 clubs in de tweede ronde

Eredivisie (15): Ajax, AZ, Feyenoord, Fortuna Sittard, Go Ahead Eagles, SC Heerenveen, Heracles Almelo, NEC, PEC Zwolle, PSV, Sparta Rotterdam, Telstar, FC Twente, FC Utrecht, FC Volendam

Eerste divisie (6): Almere City, FC Den Bosch, RKC Waalwijk, Roda JC Kerkrade, TOP Oss, Willem II

Tweede divisie (7): AFC, Excelsior Maassluis, GVVV, HSV Hoek, VV Katwijk, Spakenburg, De Treffers

Derde divisie (4): SC Genemuiden, VV Hoogeveen, HSC'21, Sportlust'46

