Ajax in de markt voor El Azzouzi? "Interesse vanuit de top-vier"

Anouar El Azzouzi kwam als KKD-talent bij PEC Zwolle en is momenteel een belangrijke schakel bij de Eredivisionist. En dat heeft hem de nodige interesse opgeleverd vanuit het binnen- en buitenland. Een club uit de Nederlandse top-vier wordt genoemd en Ajax is er daar natuurlijk één van.

"Het hele spelletje is nu gaande", vertelt El Azzouzi aan Voetbal International over de transferzaken. "Meteen na de winterwindow kwamen clubs zich al melden voor een zomertransfer. Natuurlijk gaat dat in je hoofd zitten, maar ik ga er wel goed op, moet ik zeggen. Het maakt me extra scherp voor de wedstrijden: ik heb nóg meer bewijsdrang, omdat ik weet dat clubs me volgen. We zullen zien wat eruit komt."

De voetballer neigt naar een buitenlands avontuur. "Er is ook interesse vanuit de top-vier van de Eredivisie, dus ik sluit niets uit en sta voor alles open, maar het buitenland wekt wel een bepaald gevoel in me op. Een nieuwe uitdaging, nieuwe energie, nieuwe mensen… Ik heb natuurlijk ook de hele rit gevolgd van mijn tweelingbroer, die van FC Emmen naar Union Sint-Gillis ging en van Union naar Bologna", aldus El Azzouzi.