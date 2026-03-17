Ajax in de markt voor jonge spits? 'Interesse van Nederlandse clubs'

De transferperiode is natuurlijk al enige tijd gesloten, maar dat betekent niet dat de transfergeruchten stoppen. Zo zouden Nederlandse clubs het oog hebben laten vallen op Radek Siler. Is PSV één van die clubs?

Volgens transferjournalist Rudy Galetti zouden niet alleen Nederlandse clubs de ontwikkelingen van Siler in de gaten houden. Ook clubs uit België, Italië en Oekraïne zouden de 21-jarige Tsjech op de korrel hebben. Specifieke clubnamen worden echter niet genoemd door Galetti.

Siler staat te boek als een groot talent in Tsjechië en staat momenteel onder contract bij het Slowaakse FK Zeleziarne Podbrezová. Bij deze club is hij dit seizoen de absolute smaakmaker en was hij al goed voor vijftien doelpunten in 26 officiële wedstrijden. Transfermarkt schat Siler op een transferwaarde van zo'n 450.000 euro.