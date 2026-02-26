Ajax in de markt voor talent? "Gevolgd door verschillende clubs"

Earnest Stewart was tijdens de wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en NEC één van de toeschouwers in het stadion. Transferjournalist Mounir Boualin denkt dat de directeur van PSV weleens voor Lushendry Martes in Rotterdam zou kunnen zijn geweest, terwijl ook Ajax een Spartaan in de gaten zou houden.

"Ik weet dat hij door verschillende grote clubs gevolgd wordt", vertelt Boualin in Transfermind van Soccernews. "Ik kan het op dit moment niet hard maken, maar misschien ging Stewart ook wel naar hem kijken. Het is een heel talentvolle speler. Meerdere clubs houden zijn situatie in de gaten."

Naast Martes is PSV ook al langere tijd geïnteresseerd in Marvin Young. De centrale verdediger moest afgelopen zomer echter teveel geld kosten, waardoor er geen transfer plaatsvond. Naast PSV zou ook Ajax interesse hebben in Young, waardoor de Nederlandse topclubs in dezelfde vijver lijken te vissen.

"Dat blijf je altijd houden, zeker als het gaat om talenten in de Eredivisie", reageert Boualin. "Ik denk dat Feyenoord hem ook wel bekijkt. Alle drie de topclubs bekijken zoveel spelers in binnen- en buitenland", aldus de transferjournalist.