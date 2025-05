"Ajax in deze vorm is volstrekt kansloos om twee keer te winnen"

Ajax heeft zondag hele slechte zaken gedaan in de strijd om de landstitel. De Amsterdammers zagen PSV in de absolute slotfase met 2-3 winnen bij Feyenoord, en verloren daarna zelf met maar liefst 0-3 van NEC. Het verschil op de ranglijst is nog maar één punt, met nog twee wedstrijden te gaan. Het Algemeen Dagblad zag dat de schrik er goed in zat bij het Ajax-publiek tijdens de wedstrijd in de ArenA.