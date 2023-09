Geschreven door niekh89 13 sep 2023 om 13:09

Ajax was tijdens het afgelopen interlandweekeinde de nummer 11 van de ranglijst in de Eredivisie en gaat direct daarna op bezoek bij FC Twente, dat in de competitie nog geen punt verspeelde en derde staat. In Europees verband ging het de Amsterdammers wel beter af dan de Tukkers. En zo speelt Ajax dit najaar in de UEFA Europa League, terwijl FC Twente zich volledig op de Eredivisie kan richten.

Het verhaal van Ajax is uitvoerig besproken. De ploeg van de nieuwe trainer Maurice Steijn onderging in personeel opzicht een ware metamorfose, maar wist in de competitie nog geen potten te breken. De thuiszege op promovendus Heracles Almelo (4-1) verbloemde nog problemen, die zich op bezoek bij Excelsior (2-2) en Fortuna Sittard (0-0) ontvouwden. Een waslijst aan aankopen kon het sportieve leed vooralsnog niet verzachten.

De Amsterdammers hadden in de voorronde van de UEFA Europa League wel een flinke positieve uitschieter in de 4-1 winst op bezoek bij het Bulgaarse PFK Ludogorets. De 1-0 thuisnederlaag was vervolgens voldoende om plaatsing voor de groepsfase af te dwingen. Bij de loting rolden Olympique Marseille (Frankrijk), ARK Athene (Griekenland) en Brighton (Engeland) uit de koker. De Fransen zijn komende donderdag te eerste gast in de Amsterdam ArenA.

Tegenstander

Voor het zover komt, zal Ajax eerst op zoek gaan naar de juist vorm bij FC Twente, dat Europees werd gevloerd door Fenerbah├že (Turkije) nadat eerder nog wel Hammerby IF (Zweden) en Riga FC (Letland) werden verslagen. In de tussenliggende weekeinden maakte FC Twente een pikstart in de Eredivisie. Promovendus Almere City FC werd in de openingsronde op een 4-1 nederlaag getrakteerd en ook PEC Zwolle (3-1) en FC Volendam (2-0) moesten eraan geloven.

Met negen punten uit drie wedstrijden en een doelsaldo van 9 voor en 2 tegen staat het team van Joseph Oosting op de derde plek van de ranglijst achter AZ en PSV. Afgelopen weekend was de Grolsch Veste al eens nagenoeg uitverkocht bij het afscheid van Wout Brama. Deze zondag om 14.30 uur zal het stadion van FC Twente tot de laatste stoel bezet zijn voor het duel met de recordkampioen uit Amsterdam.

Historie

Clubtopscorer van FC Twente is Ricky van Wolfswinkel met 3 treffers. Steven Bergwijn maakte er twee voor Ajax in de eerste drie duels. Het duel tussen Twente en Ajax staat in Enschede onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie. FC Twente speelde 56 keer eerder tegen Ajax in de Eredivisie en won 17 van die ontmoetingen, waaronder de meest recente wedstrijd in het afgelopen seizoen (3-1). Ajax won 24 van de historische duels. In 15 gevallen kwam er geen winnaar uit de strijd.