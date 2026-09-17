Ajax in Conference League: dit is waarom Ajax pas in oktober begint

FC Twente en Ajax zijn dit seizoen de twee Nederlandse clubs die in de Conference League uitkomen. Beide plaatsten zich hiervoor na de voorrondes overleefd te hebben. Waarom beginnen de twee clubs in oktober echter pas aan hun competitiefase-avontuur?

Daar zijn meerdere redenen voor. Een hiervan is, is dat de Conference League-competitiefase slechts zes duels kent, in tegenstelling tot de acht duels van de Europa- en Champions League. Deze twee toernooien werken hun laatste duels in januari nog af. Dan zijn FC Twente en Ajax al klaar.

Ook wil de UEFA alle competities hun eigen speciale week geven, waar ander Europees voetbal niet voor afleiding zorgt. De exclusieve speelronde in de Conference League zal de allerlaatste zijn, op 17 december. Dan worden er geen duels afgewerkt in de twee andere toernooien.