Ajax in Europa: dit moet je weten van Vojvodina en Ferencvaros

Ajax-fans in het uitvak

Ajax-fans in het uitvak Foto: © Pro Shots

Ajax heeft woensdagmiddag te horen gekregen wie de tegenstander gaat worden in de tweede voorronde van de Conference League. De club uit Amsterdam had een geplaatste status en werd bij de loting in het Zwitserse Nyon gekoppeld aan de verliezer van het duel tussen Vojvodina en Ferencvaros. Die twee clubs staan op 9 en 16 juli al tegenover elkaar in de eerste voorronde.

Ferencvárosi TC heeft de geplaatste status. De club uit Boedapest speelt in de Groupama Aréna dat plaatst biedt aan ongeveer 23.700 toeschouwers. In 2015 stond Go Ahead Eagles tegenover de Hongaarse club in de eerste voorronde van de Europa League. Na een 1-1 in de thuiswedstrijd ging Go Ahead Eagles in Boedapest met 4-1 onderuit. Afgelopen seizoen eindigde de club onder de inmiddels vertrokken trainer Robbie Keane als tweede in Hongarije achter kampioen Györ. Ferencvárosi TC werd daarentegen 36 keer landskampioen en is daarmee de succesvolste club van Hongarije. De selectie heeft volgens Transfermarkt een waarde van 45 miljoen euro. Bekende namen zijn oud-Go Ahead Eagles-speler Philippe Rommens en voormalig Ajax-talent Elton Acolatse.