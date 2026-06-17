Ajax in Europa: dit moet je weten van Vojvodina en Ferencvaros
Ajax heeft woensdagmiddag te horen gekregen wie de tegenstander gaat worden in de tweede voorronde van de Conference League. De club uit Amsterdam had een geplaatste status en werd bij de loting in het Zwitserse Nyon gekoppeld aan de verliezer van het duel tussen Vojvodina en Ferencvaros. Die twee clubs staan op 9 en 16 juli al tegenover elkaar in de eerste voorronde.
Ferencvárosi TC heeft de geplaatste status. De club uit Boedapest speelt in de Groupama Aréna dat plaatst biedt aan ongeveer 23.700 toeschouwers. In 2015 stond Go Ahead Eagles tegenover de Hongaarse club in de eerste voorronde van de Europa League. Na een 1-1 in de thuiswedstrijd ging Go Ahead Eagles in Boedapest met 4-1 onderuit.
Afgelopen seizoen eindigde de club onder de inmiddels vertrokken trainer Robbie Keane als tweede in Hongarije achter kampioen Györ. Ferencvárosi TC werd daarentegen 36 keer landskampioen en is daarmee de succesvolste club van Hongarije. De selectie heeft volgens Transfermarkt een waarde van 45 miljoen euro. Bekende namen zijn oud-Go Ahead Eagles-speler Philippe Rommens en voormalig Ajax-talent Elton Acolatse.
Ferencvaros haalde afgelopen seizoen de hoofdfase van de Europa League, nadat het in de laatste voorronde van de Champions League nipt verloor van Qarabag, en eindigde daarin op een knappe twaalfde plek voor alle Nederlandse deelnemers. Er werd onder meer gewonnen bij KRC Genk (0-1) en Red Bull Salzburg (2-3). Ook Rangers FC (2-1) en AZ (4-3) werden verslagen. In de knock-outfase werd Ludogorets uitgeschakeld, maar in de achtste finales bleek SC Braga te sterk.
FK Vojvodina is de nummer twee van Servië. De club uit Novi Sad was niet opgewassen tegen Rode Ster Belgrado, maar hield Partizan Belgrado achter zich. Vojvodina speelt haar thuiswedstrijden in het Karadjordjestadion, waar 15.000 mensen in kunnen.
In 2024 stond de Servische ploeg, waar voormalig Ajacied Dusan Tadic jarenlang speelde, tegenover Ajax. In Amsterdam zegevierde Ajax met 1-0 en daarna wonnen de Amsterdammers in Servië met 1-3. De selectie van Vojvodina heeft een transferwaarde van 22 miljoen euro. 'Op papier' heeft Ferencvarosi TC dus een (veel) betere selectie en lijkt de kans groter dat Ajax het weer op gaat nemen tegen Vojvodina.
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