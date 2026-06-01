'Ajax in gesprek met Arne Slot: Michel in de wachtkamer gezet'

Het Ajax -café is deze week weer geopend, want er staat (mogelijk) weer het nodige te gebeuren bij de club uit Amsterdam. Wij houden jullie op de hoogte van de laatste nieuwtjes, geruchten en roddels uit de voetbalwereld, maar voel je ook vrij om off-topic te gaan in de comments.

Maandag 1 juni: Ajax heeft vandaag een gesprek met de entourage van Arne Slot, zo liet 'Des Ajax DNA' zondag weten via X. Hij benadrukt dat 'er nog niks rond' is, maar dat beide partijen met elkaar gaan praten. Michel zou in de wachtkamer gezet zijn door de club uit Amsterdam.

Slot, die in het verleden werkzaam was bij clubs als Feyenoord en AZ, werd afgelopen weekend ontslagen als trainer van Liverpool. Hij eindigde dit seizoen op een teleurstellende vijfde plek in de Premier League, maar een jaar eerder werden 'The Reds' nog landskampioen.