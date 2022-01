Geschreven door Idse Geurts 21 jan 2022 om 10:01

Ajax is van plan om Mohamed Ihattaren in te lijven. Het voormalig supertalent van PSV is volgens meerdere bronnen in gesprek met Ajax. De Telegraaf stelt dat Ajax de middenvelder eerst anderhalf seizoen wilt huren van Juventus. Daarna wordt Ihattaren wellicht definitief overgenomen. Het AD en ESPN vertellen echter een ander verhaal. Deze bronnen stellen dat Ajax Ihattaren een half jaar wilt huren. Daarna zou er voor de spelmaker een vierjarig contract klaarliggen.

Afgelopen zomer maakte Ihattaren de transfer van PSV naar Juventus. Door Juventus werd hij echter gelijk verhuurd aan Sampdoria. De middenvelder speelde hier echter geen minuut en besloot zelf terug te keren naar Nederland. In Nederland werkt Ihattaren naar verluidt samen met oud-international Gerald Vanenburg om zijn conditie op peil te krijgen. Vanenburg is techniektrainer bij Ajax, dus wellicht heeft hij een lijntje uitgelegd voor Ihattaren.

Mocht de transfer van Ihattaren doorgang vinden, dan neemt Ajax wel een gok. Hoewel het talent van de middenvelder buiten kijf staat, lijkt zijn mentaliteit hem nog wel eens in de weg te zitten. Hopelijk weet Erik ten Hag door te dringen tot Ihattaren en speelt de jonge middenvelder straks de sterren van de hemel in de Johan Cruijff ArenA.