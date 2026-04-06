Het laatste Ajax Nieuws

'Ajax in gesprek met LaLiga-trainer; meerdere kapers op de kust'

Rik Engelbertink
bron: AS
Míchel Sanchez
Míchel Sanchez

Ajax is volgens Diario AS in gesprek met Girona-trainer Míchel. Maar Ajax zal met meerdere clubs de strijd aan moeten gaan om de handtekening van hoofdtrainer Míchel. De Amsterdammers dreigen concurrentie te krijgen van Villarreal in de strijd om de handtekening van de vijftigjarige oefenmeester van Girona.

"Het contract van Míchel bij Girona loopt af op 30 juni en hij staat op de shortlist van Villarreal mocht Marcelino niet verlengen", begint de Spaanse sportkrant. Dat precies op het moment dat Girona en Villarreal elkaar treffen, op maandagavond. "Er hangt een zekere spanning omheen. De toekomst van zowel Míchel Sánchez als Marcelino is onzeker, en de huidige trainer van Girona zou volgend seizoen zomaar eens op de bank van de bezoekers kunnen zitten."

Míchel houdt een contractverlenging voorlopig af. "Míchel weet dat hij een blanco cheque van Girona op zijn bureau heeft liggen. Maar na twee seizoenen geleden het hoogtepunt te hebben bereikt (derde plaats in La Liga en kwalificatie voor de Champions League), heeft hij nu een aantal moeilijke seizoenen achter de rug en heeft hij het recht verdiend om over zijn heden en toekomst te beslissen. Dit geldt des te meer omdat hij in de belangstelling staat van clubs als Villarreal."

AS meent dat Míchel het moment aan moet grijpen om te vertrekken. "Hij wil graag meer successen boeken. Hij kwam in 2021 naar Girona en heeft sindsdien consistent aan de verwachtingen voldaan. Hij heeft 1732 dagen de leiding gehad (90 overwinningen, 43 gelijke spelen en 79 nederlagen) en is een La Liga-legende, want vergeleken met andere topmanagers hebben alleen Simeone (5218 dagen) en Pellegrini (2074 dagen) langer de leiding gehad, respectievelijk bij Atlético Madrid en Betis."

