'Ajax in gesprek met LaLiga-trainer; meerdere kapers op de kust'
Ajax is volgens Diario AS in gesprek met Girona-trainer Míchel. Maar Ajax zal met meerdere clubs de strijd aan moeten gaan om de handtekening van hoofdtrainer Míchel. De Amsterdammers dreigen concurrentie te krijgen van Villarreal in de strijd om de handtekening van de vijftigjarige oefenmeester van Girona.
"Het contract van Míchel bij Girona loopt af op 30 juni en hij staat op de shortlist van Villarreal mocht Marcelino niet verlengen", begint de Spaanse sportkrant. Dat precies op het moment dat Girona en Villarreal elkaar treffen, op maandagavond. "Er hangt een zekere spanning omheen. De toekomst van zowel Míchel Sánchez als Marcelino is onzeker, en de huidige trainer van Girona zou volgend seizoen zomaar eens op de bank van de bezoekers kunnen zitten."
Míchel houdt een contractverlenging voorlopig af. "Míchel weet dat hij een blanco cheque van Girona op zijn bureau heeft liggen. Maar na twee seizoenen geleden het hoogtepunt te hebben bereikt (derde plaats in La Liga en kwalificatie voor de Champions League), heeft hij nu een aantal moeilijke seizoenen achter de rug en heeft hij het recht verdiend om over zijn heden en toekomst te beslissen. Dit geldt des te meer omdat hij in de belangstelling staat van clubs als Villarreal."
AS meent dat Míchel het moment aan moet grijpen om te vertrekken. "Hij wil graag meer successen boeken. Hij kwam in 2021 naar Girona en heeft sindsdien consistent aan de verwachtingen voldaan. Hij heeft 1732 dagen de leiding gehad (90 overwinningen, 43 gelijke spelen en 79 nederlagen) en is een La Liga-legende, want vergeleken met andere topmanagers hebben alleen Simeone (5218 dagen) en Pellegrini (2074 dagen) langer de leiding gehad, respectievelijk bij Atlético Madrid en Betis."
'Ajax in gesprek met LaLiga-trainer; meerdere kapers op de kust'
Ajax-huurling imponeert: "Vind hem verdedigend beter dan Sutalo"
Kieft verbaasd over Ajax-tactiek: "Begrijp daar geen ene bal van"
"Berghuis, Godts en Gloukh hebben daar allemaal een handje van"
Van Hanegem fileert Ajacied: "Dat hij na zo’n seizoen het lef heeft"
García krijgt verwijt 'tactisch onbenul': "Verschrikkelijk, echt waar"
Vermeulen trekt conclusie over Ajax: "Dat is killing natuurlijk"
Perez doet pijnlijke Ajax-conclusie: "Daar zijn ze kampioen in"
Hato knokt zich terug bij Chelsea: "Begint in de smaak te vallen"
Ajax-talent debuteert: "Heb aangetoond dat ik het niveau aankan"
'Ajax staat voor groot obstakel om Míchel te halen als trainer'
Kroes kritisch op verhuurde Ajax-spelers: "Verspreiden leugens"
Van Praag reageert op malaise: "Dé grote taak voor volgend jaar"
Van Rooij gemist kans voor Ajax? "Ajax haalt dan backs daar..."
Zerrouki gefocust: "Was al die tijd voortdurend met Ajax bezig"
Berghuis baalt: "Uiteindelijk verdienen we de winst gewoon niet"
Zerrouki wijst naar duel Ajax: "Daar komt deze ontlading vandaan"
Mats Rots wijst naar teamgenoot: "Dat helpt wel heel erg"
Godts: "Vraag me af waarom we dat niet 10 keer per wedstrijd doen"
FC Twente kraakt tactiek Ajax: "In de tweede helft ging dat beter"
Kwakman kritisch op 'blind' Ajax-duo: "Ze zien 't gewoon nog niet"
Van den Brom verslaat Ajax: "We hebben vandaag verdiend gewonnen"
Theo Janssen langer bij De Treffers: "Ik ben enorm blij en trots"
Van Rooij na FC Twente winst: "Om het zo te doen, in de ArenA..."
Steur ziet probleem in het spel van Ajax: "In mijn optiek..."
Vink stipt aan: "Je ziet het bij sommige spelers van Ajax ook..."
Weghorst weigert voor camera te komen na duel Ajax en FC Twente
Ajax verliest Champions League uit zicht door nederlaag tegen Twente
Jong Ajax geeft voorsprong weg: "Dan heb je de pest erover in"
Jari Litmanen even terug in Amsterdam: "Ik vond het geweldig"