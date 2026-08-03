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'Ajax in gesprek met Lang, aanvaller staat open voor terugkeer'

Max
bron: Voetbal International
Noa Lang na zijn treffer tegen Juventus
Noa Lang na zijn treffer tegen Juventus Foto: © BSR Agency

Ajax ziet in Noa Lang één van de voornaamste kandidaten om Mika Godts te vervangen. Dat schrijft Voetbal International na eerdere berichtgeving uit Italië. 

Ajax zou Godts deze zomer zomaar kunnen verliezen aan Paris Saint-Germain. Volgens verschillende media is de vleugelaanvaller al rond met de Franse topclub en wordt er momenteel onderhandeld met Ajax. De Amsterdammers kunnen een behoorlijke prijs ontvangen voor de sterspeler.

Mocht Godts inderdaad vertrekken, gaat Ajax de markt op voor een vervanger. Volgens VI geldt Lang als één van de voornaamste kandidaten. De oud-jeugdspeler van Ajax kende een teleurstellend debuutseizoen bij Napoli, dat hem een halfjaar verhuurde aan Galatasaray. 

Napoli is nu bereid om Lang opnieuw te verhuren, mits daar een optie tot koop aan toegevoegd wordt die bij bepaalde prestaties automatisch wordt gelicht. De Oranje-international zou voor ongeveer 25 miljoen euro direct overgenomen kunnen worden. 

VI weet dat Ajax de mogelijkheden onderzoekt om Lang terug te halen naar Amsterdam en heeft al een gesprek gehad met de Nederlander. Beide partijen zien de deal wel zitten, maar zijn ook afhankelijk van de ontwikkelingen rond Godts en PSG. 

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