'Ajax in gesprek met Lang, aanvaller staat open voor terugkeer'

Ajax ziet in Noa Lang één van de voornaamste kandidaten om Mika Godts te vervangen. Dat schrijft Voetbal International na eerdere berichtgeving uit Italië.

Ajax zou Godts deze zomer zomaar kunnen verliezen aan Paris Saint-Germain. Volgens verschillende media is de vleugelaanvaller al rond met de Franse topclub en wordt er momenteel onderhandeld met Ajax. De Amsterdammers kunnen een behoorlijke prijs ontvangen voor de sterspeler.

Mocht Godts inderdaad vertrekken, gaat Ajax de markt op voor een vervanger. Volgens VI geldt Lang als één van de voornaamste kandidaten. De oud-jeugdspeler van Ajax kende een teleurstellend debuutseizoen bij Napoli, dat hem een halfjaar verhuurde aan Galatasaray.